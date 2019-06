Boris Johnsoni hoog Konservatiivse Partei juhivalimistel kasvab

Johnson on pälvinud brexitlaste toetuse, kuivõrd ta lubab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja viia 31. oktoobriks lahkumisleppeta või ilma.

Konservatiivse Partei eksjuht ja käremeelne Brexiti pooldaja Iain Duncan Smith kirjutas teisipäeval päevalehes Daily Telegraph, et Johnson on kandidaatidest kõige tõenäolisem Brexiti selleks ajaks elluviija.

Johnsonile on toetust avaldanud ka osa Euroopa-meelseid toorisid, kes leiavad, et värvikas eksvälisminister suudab tuua parteisse uut energiat ja võita tagasi valijad, kes on Brexiti segaduse tõttu erakonnas pettunud.

Esmaspäeva õhtul korraldatud konservatiivide parlamendisaadikute küsitluses edestas Johnson lähimat rivaali enam kui kahekordselt.

Theresa May mantlipärijaks tooride juhi ja peaministrina pürgib kümme kandidaati.

Johnsoni rivaalid on teinud talle üleskutse loobuda kampaanias madala profiili hoidmisest ja hakata vastama ajakirjanike ja avalikkuse küsimustele.

Enamus teisi kandidaate on andnud tele- ja raadiousutlusi ja pidanud avalikke üritusi. Johnson on selle tegemisest hoidunud, et vältida äpardusi, mis tema kampaaniat kahjustada võiksid. Ta ei ole ka kinnitanud, kas osaleb kandidaatide teledebatis.

Päevaleht Daily Mail kirjutas juhtkirjas, et "kui ta tahab võita, siis punkrimentaliteedist ainuüksi ei piisa. Kuigi ta on favoriit, ei saa ta lihtsalt lösutada ja võidule loota".

Tervishoiuminister Matt Hancock, kes pürgib samuti parteijuhiks, ütles, et kõik, kes esitavad oma nime järgmise peaministri kohale, peaksid olema avatud kontrollile ja olema vastutavad.

"Arvan, et kõik peaksid käima pakutud teledebatis ja ma arvan, et me peame küsima, miks mitte?" ütles ta BBC-le.

Peaminister Theresa May astus ametist tagasi läinud nädalal pärast seda, kui parlament lükkas kolm korda tagasi tema Brexiti-leppe. Ametisse jääb ta kuni partei valib tema järeltulija.

Kandidaadi jagunevad praegu kaheks. Ühed, nende seas Johnson, leiavad, et Ühendkuningriik peab Euroopa Liidust lahkuma oktoobri lõpus, teised on valmis Brexitit pikendama, et jõuda lahkumisleppeni, mis sobib nii Euroopa Liidule kui Briti alamkojale.

"Ei ole võimalik lahkuda 31. oktoobril," ütles kandidaat Mark Harper. Tema sõnul on lahkumisleppe muutmiseks ja sellele parlamendi heakskiidu saamiseks vaja rohkem aega.

Endine alamkoja liider Andrea Leadsom seevastu ütles, et lahkumine Euroopa Liidust 31. oktoobril on tema jaoks tõsine punane joon.

Neljapäeval algavad erakonna 313 parlamendisaadiku hääletused, mis kestavad senikaua, kuni sõelale on jäänud vaid kaks kandidaati. Nende vahel langetavad seejärel valiku erakonna liikmed. Võitja peaks selguma juuli lõpuks.