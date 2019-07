Jourova on praeguses, president Jean-Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjonis õigusküsimuste, tarbijate soolise võrdõiguslikkuse volinik ning on olnud sellel kohal alates 2014. aastast.

Jourovat kui Kesk- ja Ida-Euroopa esindajat peeti hiljutistel Euroopa Liidu tippjuhtide ametikohti puudutavatel läbirääkimistel üheks võimalikuks kandidaadiks mõnele olulisele kohale.

Peaminister ja erakonna ANO juht Babiš kohtus esmaspäeval Brüsselis Euroopa Komisjoni järgmise presidendi Ursula von der Leyeniga ning hiljem ajakirjanikega kohtudes kiitis Brüsseli-kriitilisse nn Visegradi nelikusse kuuluv valitsusjuht nii Von der Leyenit kui ka parteikaaslast Jourovat, vahendas Politico.

"Meie eurovolinik Vera Jourova oli väga edukas," selgitas Babiš. "Ta ei meeldi kõikidele riikidele, sealhulgas meie regioonis, seega oli see tema jaoks üsna raske, kuid ta saavutas suurepäraseid tulemusi."

"Loomulikult on meil vaja seda geograafilist ja soolist tasakaalu," lisas peaminister ja märkis, et Praha sooviks, et Jourova saaks uues Komisjonis majandusvoliniku ametikoha.

Jourova on oma avalduses samuti teatanud, et Tšehhi eurovolinik võiks saada tugeva majandust või digitaalvaldkonda puudutava portfelli.

Babiši ja Von der Leyeni kohtumine kestis tund aega ning Tšehhi peaminister jäi tulevase Komiskoni juhiga rahule. "Ta lubas Euroopat ühendada," rääkis Babiš. "On väga positiivne, et pärast Pariisi külastas Von der Leyen ka Varssavit ning samuti oleme me väga uhked, et täna sai kohtumise ka Tšehhi Vabariik ning et homme lendab ta Horvaatiasse."

Tšehhi peaministri arvates on väga oluline, et Euroopa Komisjoni juht mõistaks Kesk-Euroopa mentaalsust, ning ta kutsus üles kompromissidele migratsiooni, EL-i pikaajalise eelarve ja kliimat puudutavate küsimuste asjus.

Jourova on kaheksas naissoost kandidaat, keda liikmesriigid on välja käinud. Naissoost kandidaate on eurovolinikeks pakkunud ka Saksamaa, Taani, Soome, Eesti, Bulgaaria, Malta ja Küpros. Von der Leyen on seadnud eesmärgiks, et 28 (peagi tõenäoliselt 27) liikmesriigi poolt täidetavad ametikohad oleksid sooliselt tasakaalus.