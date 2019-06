Ta hoiatas siiski agentuurile Reuters antud intervjuus, et USA ja Hiina kaubandussõda ning tollide kehtestamine Mehhiko kaupadele võib majanduskasvu aeglustada, sest see vähendab ettevõtjate ja turgude kindlustunnet, vahendasid ERR-i teleuudised.

Selle sõnumi edastab ta ka eelseisvale juhtivate ja tõusva majandusega riikide rühma G-20 tippkohtumisele.

"Minu esimene ja peamine sõnum on see: ärge tehke kahju! Majandus on toibumas, aga taastumine aeglustub. Kui te rakendate õiget poliitikat, kui te taastumisprotsessile kahju ei tee, on see kasulik teie riikidele ja ka ülemaailmsele majanduskasvule," selgitas Lagarde.