EL-i rahandusministrid kiitsid Lagarde'i kandidatuuri heaks

Rahandusministrite heakskiit on kohustuslik kõikidele, kes hakkavad kuuluma Euroopa Keskpanga kuueliikmelisse juhatusse. Pärast eelmise nädala kokkulepet oli Lagarde'i kandidatuuri heaks kiitmine suures osas juba kindel, vahendas Politico.

Järgmiseks etapiks Lagarde'i jaoks on Euroopa Parlamendis toimuv kuulamine, mille raames saaksid rahvasaadikud anda hinnangu, kas ta on piisavalt pädev olema itaallase Mario Draghi mantlipärijaks ajal, mil õhus on nii rahvusvahelist kaubandust puudutavad pinged kui ka kartused majanduskasvu pärast.

Eelmise nädala teisipäeva õhtul jõudsid Euroopa Liidu liikmesriikide juhid pärast pingelisi läbirääkimisi kokkuleppele EL-i uute tippjuhtide asjus.

Kokkulepe näeb välja järgnevalt:

* Euroopa Komisjoni president sakslanna Ursula von der Leyen (EPP);

* Euroopa Komisjoni asepresidendid hollandlane Frans Timmermans (S&D), taanlanna Margrethe Vestager (Uuenev Euroopa);

* Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja belglane Charles Michel (Uuenev Euroopa);

* Euroopa Liidu välispoliitikajuht hispaanlane Josep Borrell (S&D);

* Euroopa Keskpanga juht prantslanna Christine Lagarde, kes juhib hetkel IMF-i. Poliitiliselt on ta paremtsentristliku EPP ridades;

* Euroopa Parlamendi võimalikuks presidendiks pakuti bulgaarlasest sotsialisti Sergej Staniševi, kuid europarlamendi vasakpoolsed käisid hiljem tema asemel kandidaadina välja itaalia sotsiaaldemokraadi David-Maria Sassoli, kes osutus kolmapäeval ka valituks.