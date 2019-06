Kadri Simson voliniku ametist: tahan arenguhüpet

Euroopa Komisjoni volinikuks siirduv Kadri Simson näeb uut ametikohta võimalusena teha elus arenguhüpe. Ta ütles ERR-ile, et valdkondadena eelistab ta Euroopa võimukoridorides samu teemasid, mida on katnud Eesti valitsuses.

"Tahan arenguhüpet. Olen olnud [seoses magistriõpingutega Londonis] Eestist ära ja tean, et natuke aega eemal olek võib lisada inimesele seda, mida ainult kodus oma tööd tehes ei pruugi lisanduda," ütles Simson ERR-ile.

Kui suured on aga Siim Kallase ja Andrus Ansipi volinikusaapad, mis nad jätavad?

"Need on teistsugused. Need on meeste kingad, mis mulle lõike poolest ei sobigi. Need on endiste peaministrite jäljed," nentis Simson.

Tema sõnul ei ole teada, kas sellist positsiooni nagu on Ansipil, Euroopa Komisjoni järgmine president üldse loob.

"Omal ajal, kui Siim Kallas oli komisjoni asepresident, kuulus tema alla ka üks peadirektoraat, Ansip aga koordineerib teisi volinikke, kelle all on direktoraadid. See, mida järgmine president tööülesanneteks laiali jaotab, et kõigil volinikel oleks mõtestatud tegevus, on täna veel teadmata. Järgmine presidentki on teadmata."

Simson tunnistas, et komisjonis sooviks ta katta mõnda valdkonda, mida ta Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal tollase majandus- ja taristuministrina kattis. Neid valdkondi oli kolm: esiteks majandusareng, ettevõtlus ja tööstus, teiseks energeetika ja kolmandaks transport.

Spekulatsioonile, et sügiseks on Eestis uus valitsus ja Kaja Kallas võib tema volinikuks nimetamise ümber vaadata, vastas Simson, et ei tasu ette muretseda.

"Siis, järelikult, on see millegi jaoks hea. Sellepärast ei tasu ette muretseda, kuigi eestlastel on üldse kombeks kõiki asju ette muretseda ja valdavalt need halvad asjad ei juhtu."

Novembrini on ametis Jean-Claude Junckeri juhitud Euroopa Komisjon. Seetõttu läheb Simson Brüsselisse esialgu vaid üleminekumeeskonnaga ehk tal ei ole ka kabinetiülemat.

"Olen pidanud küll eelläbirääkimisi ja lausa upun sümpaatsete inimeste CV-desse, kes kõik on valmis tulema minu kabinetti tööle. See on oluline valik. Arvan, et seni olen elus teinud häid valikuid ja kaasvõitlejad on alati mulle midagi lisanud, teinud ka mind seeläbi tugevamaks. Seda [nüüdset] valikut ei kavatse ma teha kuidagi kergekäelisemalt."

Esialgu tulevad Simsoniga Eestist kaasa kaks inimest, ülejäänud meeskonna leiab ta Brüsseli kogemusega inimeste seast.

"Minu pikaaegsed nõunikud Peeter Kadarik ja Jaan Männik, nad on olnud minuga nii majandus- ja taristuministeeriumi ajal kui ka enne seda. /.../ Loomulikult on ka selged reeglid: eestlaste arv on [Eestist pärit voliniku] kabinetis karmilt piiratud, volinik peab palkama Euroopa Liidu teistest kodakondsusest nõunikke ja ka kabineti juhtkonnas peab olema üks inimene, kes ei oma Eesti kodakondsust."

Simsoni sõnul hakkavad tema Eestist lahkumise järel suve keskpaigas esialgu riigikogu keskfraktsiooni juhtimise eest vastutama selle aseesimehed Kersti Sarapuu ja Siret Kotka-Repinski.