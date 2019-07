Kadri Simsoni võimalusi saada Ursula von der Leyeni koostatavas Euroopa Komisjoni uues koosseisus mõjukas portfell võib halvendada see, et Keskerakond moodustas valitsuse äärmuslikuks peetava Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE), leiab Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet.

"Nii kurb kui see ka pole, ei sõltu [portfell] konkreetsest isikust, pean silmas kandidaat Simsoni. Tema võib olla ükskõik kui tubli tahes. Ma väidan, et tänases poliitilises kontekstis see suurt rolli ei mängi. Tema jaoks saab kõige keerulisem olema see, milline valitsus Tallinnas on. Ehk milline valitsus on tema kandidaadiks esitanud," ütles opositsioonilise Reformierakonna liige Paet Delfi Erisaates.

"See, et tema partei võttis Eestis valitsusse paremäärmuslased, ei ole kellelgi meelest ära läinud. Täna on vastasseis Euroopa-meelsete, koostöömeelsete ning teiselt poolt äärmuslike ehk Euroopa-vastaste jõududega palju reljeefsem, kui me seda siin Eestis tunnetame," tõdes üheksa aastat Eesti välisministrina töötanud Paet.

"See ongi kõige suurem probleem, see konkreetne koalitsioon Eestis ja see, et tema partei sellise valitsuse Eestis tekitas, see on probleem," rõhutas Paet.

Reformierakond ja Keskerakond, mille liige on Simson, kuuluvad Euroopa Parlamendis mõlemad liberaalseid parteisid ühendavasse saadikurühma Uuenev Euroopa.

Seni on Euroopa Komisjoni Eestist kuulunud reformierakondlased Siim Kallas ja Andrus Ansip, kes mõlemad on saanud Komisjonis asepresidendi koha.