Valitsus taotleb riigikogu juhatuselt Simsoni esinemist ettekandega riigikogus 12. juunil. Eesti kandidaadi Euroopa Komisjoni liikme ametikohale esitab valitsus pärast kandidaadi esinemist riigikogus.

Euroopa Komisjoni praegu ametis oleva koosseisu ametiaeg lõpeb 31. oktoobril. Komisjoni liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks.

Millise portfelli saab Kadri Simson Euroopa Komisjonis ja kellest hakkab koosnema tema kabinet, pole praegu teada. Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets kinnitas paari nädala eest ERR-ile, et selge on vaid see, et Simson ei saa Andrus Ansipi kui Komisjoni ühe asepresidendi rolli.

Komisjon ei soovi ajutist liiget

Kuigi valitsus soovib Simsoni saata Andrus Ansipist vabanevale kohale, soovib Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, et liikmesriigid ei saadaks komisjoni mõneks kuuks ajutisi volinikke.

Viis komisjoni volinikku osutusid valituks Euroopa Parlamenti. Kui nad otsustavad seal tööle asuda, on riikidel õigus nimetada nende asemele uued inimesed selle komisjoni tööaja lõpuni novembris.

Jean-Claude Juncker ütles intervjuus saksa ajalehele Bild, et iga selline volinik läheb Euroopa maksumaksjale maksma miljon eurot ja kodanikud ei mõistaks seda. Töö saaks hõlpsalt jagada ametissejäävate volinike vahel. See jätaks Eesti tooli komisjonis Ansipi lahkumise järel neljaks kuuks tühjaks.