Reede pärastlõunal võib tulla äikesevihma

Kuumast ilmast ei pääse Eestis ka reedel, kuid erinevalt neljapäevast on oodata ka sademeid.

Ööl vastu reedet on selge või vähese pilvisusega ilm. Öö hakul on kohati pilvisem ja võib hoovihma sadada. Puhub kagu- ja idatuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18 kraadi.

Reede päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ning on ka äikeseoht. Puhub kagu- ja idatuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, äikese ajal võib olla tugevaid tuulepuhanguid.

Sooja tuleb reedel 27 kuni 32 kraadi, meretuulega rannikul kuni 22 kraadi.