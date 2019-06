USA sarimõrvariga seostatakse rohkem kui 60 tapmist

USA prokuratuur teatas reedel, et 79-aastane vanglas viibiv Samuel Little on praeguseks seostatud rohkem kui 60 tapmisega 14 osariigis.

Ectori maakonnaprokurör Bobby Bland ütles, et Little jätkab võimudega koostööd mõrvade osas, millest mõned sooritati 1970-ndatel aastatel.

Little on Californias eluks ajaks vangi mõistetud kolme Los Angelese ümbruses elanud naise tapmise eest ja tunnistas veidi hiljem üles veel ühe Texase naise tapmise.

Hulkurielu elanud Little väidab, et on kokku mõrvanud vähemalt 90 naist.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) hinnangul võib Little olla seega USA ajaloo üks kõige enam inimesi tapnud sarimõrvar.

Juurdlusasutused püüavad parasjagu seada mehe ülestunnistust kooskõlla kümnete naiste surmadega kõikjal USAs aastatel 1970–2005. Uurijate sõnul on neil õnnestunud seostada meest juba 60 mõrvaga ning töö jätkub.

Little ründas eelkõige haavatavas olukorras nais, kes tegelesid prostitutsiooniga või kasutasid uimasteid. Uurijate sõnul ei õnnestunud pahatihti ohvreid tuvastada ning nende surma ei uuritud põhjalikult.

"Tema tapmismeetod ei jätnud alati ka selgeid märke, et tegu oli mõrvaga. Endine poksija lõi oma ohvrid võimsa löögiga tavaliselt uimaseks või teadvusetuks ning seejärel kägistas nad," kirjeldas FBI ühes oma varasemas raportis.

"Ilma pussitamisjälgede või kuulihaavadeta ei loetud paljusid neist surmadest mitte mõrvadeks, vaid klassifitseeriti uimasti üledoosi, õnnetuse või loomulikesse põhjustesse suremisena," jätkati raportis.

Suurem osa tapmistest pani Little ilmselt toime 1970. aastatel ja 1980. aastate alguses, enne kui politsei võttis laialdaselt kasutusele DNA-tehnoloogia.

Little mõisteti eluks ajaks vangi 2014. aastal kolme naise tapmise eest. Vahi all on ta viibinud alates 2012. aasta septembrist, kui ta peeti kinni Kentucky osariigis kodutute varjupaigas ja anti välja California osariigile, kus teda otsiti taga narkokuriteo tõttu.

Mehelt võeti DNA-proov, mis sidus mehe kolme lahenduseta mõrvaga Los Angelese maakonnas 1987. ja 1989. aastal. Kõik kolm tema ohvriks langenud naist olid läbi pekstud ja kägistatud.

Mees ei tunnistanud end tapmistes süüdi, kuid kohus määras talle siiski kolm eluaegset vanglakaristust võimaluseta ennetähtaegselt vanglast vabaneda. Varem oli Little muuhulgas süüdi mõistetud vägistamise ja relvastatud röövi eest.