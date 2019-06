Juhatuse liikmeteks valiti Märt Läänemets (30 häält), Heiki Lill (17), Kati Kongo (17), Vahur Kollom (13) ja Arvet Lindström (12).

Põhikirja muudatuse järgi valiti nüüd Vabaerakonnale viieliikmeline juhatus, varem oli see kümneliikmeline. Uude juhatusse ei kandideerinud ei Kaul Nurm ega Andres Herkel.

Erakonna esimehe valis pühapäeval muudetud põhikirja järgi juhatus oma esimesel koosolekul.

Senine esimees Kaul Nurm tunnistas lahkumiskõnes, et 536 liikmega Vabaerakond on teinud palju vigu: saades riigikogusse jäeti unarusse liikmeskonna kasvatamine. See oli ka põhjus, miks polnud mõtet minna kohalikele valimistele Vabaerakonna lipu all.

Samuti märkis Nurm, et Vabaerakond pole nelja aasta jooksul vedanud ühtki teemat, mis oleks valijate hääli toonud.

Vabaerakonna poliitilises avalduses on kirjas, et erakond laiali minna ei kavatse, küll tuleb otsida koostööd sarnase programmiga väikeparteidega.

"Hetkel ma ei näe isiklikult seda ühinemise initsiatiivi, vähemalt minus endas seda ei ole. Ja neil, kellega mina olen rääkinud, ka väga ei ole. Küll aga püütakse minna kohalikele valimistele koos mõne teise erakonnaga koostöös. Hetkel käivad läbirääkimised rohelistega ja tundub, et need on üsna perspektiivikad. Ja tegelikult võiks püüda teha koostööd kõikide teiste erakondadega, kes hetkel ei ole näiteks parlamendis esindatud," rääkis erakonna vastne esimees Heiki Lill "Aktuaalsele kaamerale".

Üldkoosolekul kinnitati ka majandusaasta aruanne. Samuti anti ülevaade Eesti Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni tegemistest.

Siiani oli Vabaerakonna esimees Kaul Nurm, kes kolmapäeval ütles ERR-ile, et ta ei ole kindel, kas kandideerib uuesti esimeheks.

Üritusele kutsuti esinema ka Erakonna Eestimaa Rohelised juhatuse liige Aleksander Laane.

Teisipäeval ja kolmapäeval arutas Vabaerakonna aktiiv Järvamaal Simisalu loodusmajas erakonna edasimineku ja arenguga seotud küsimusi, sh juhtimisstruktuuri kaasavamaks ja paindlikumaks muutmist ning vastavaid põhikirjamuudatusi.

Vabaerakonna esinduskogu juhi Märt Läänemetsa sõnul oli kahepäevase ürituse eesmärk anda erakonna liikmetele võimalus öelda välja oma arvamus ja nägemus Vabaerakonna võimalikest arengusuundadest.

"Arutelu tulemused vormistatakse ettepanekuteks juhatusele ja esinduskogule, kust need lähevad juba otsustena üldkogule vastuvõtmiseks," ütles Läänemets.