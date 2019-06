"Edasi ikka minna tahetakse. Kuidas minna, võib-olla see on ka üks väikene arutelukoht, kuigi meil konkreetset päevakorrapunkti selle küsimuse otsustamiseks ei ole," sõnas Nurm. Isegi juhul, kui erakonna liikmete arv langeks alla 500 ning parteid ähvardaks sundlõpetamine, saab jätkata näiteks MTÜ-na, rääkis Nurm. Samuti toetab ta tugevalt väiksemate erakondade konsolideerumist, ent mingit kindlat plaani selles suunas Vabaerakonnal praegu pole.

Üldkogul kinnitab Vabaerakond aastaaruande ja muudab pisut põhikirja. Nurm avaldas lootust, et tuleb ka uue juhatuse valimine. Küsimusele, kas ta ise kandideerib uuesti esimeheks, vastas Nurm: "Ei ole kindel." Ta on seda meelt, et enne lõplikku otsustamist tuleb vaadata erakonnas valitsevaid meeleolusid ning seda, kuhu valdav osa inimesi kavatseb erakonda viia. Seda hirmu, et keegi ei taha enam Vabaerakonna juhiks kandideerida, Nurm ei jaga.

Erakonna rahalisest seisust rääkides ütles Nurm, et mõnikümmend tuhat eurot arveldusarvel veel on. "Päris kuival me ei ole, aga loomulikult sellise rahalise seisuga ju väga aktiivset poliitilist tööd teha ei õnnestu. Aga vaatame, peame üldkoosoleku ära ja vaatame, kuhupoole erakond hakkab tüürima. "

Vabaerakond kogus riigikogu valimistel 6461 häält ehk 1,2 protsenti ning parlamenti ei pääsenud.

Ühtlasi jäi Vabaerakond selle valimistulemusega ilma ka riigieelarvelisest toetusest, mida makstakse parlamendist välja jäänud erakondadele astmeliselt alates kahe protsendi toetuse kogumisest.