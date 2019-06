Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles pühapäeval erakonna üldkogul Viljandis peetud kõnes, et Eesti ühiskonnas käib võitlus nende vahel, kes üritavad võtta, hävitada ja lõhkuda, ning nende vahel, kes tahavad midagi ise luua.

"Uskuge mind – Eestile on võimalik kokku panna palju parem valitsus kui praegune. Küsimus on vaid tahtes. Nii Isamaa kui Keskerakonna juhid teavad sisimas, et praegune valitsus ei hakka kunagi Eesti jaoks tööle. Kinnitan täna veelkord, et koos Reformierakonnaga on võimalik moodustada valitsus, mis võtab arvesse kõigi valijate huve," ütles Kaja Kallas.

Kallase sõnul andis Mart Helme umbusaldamine Riigikogus väga selge pildi sellest, milline on tema nägemus Eestist.

"Paljudest asjadest, mida ta seal ütles, jäi minu jaoks kõlama, et talle see Eesti ei meeldi. Ta ei varjanudki, et ta tahab seda Eestit lõhkuda," rääkis Kallas. "Mina olen alati olnud nii uhke Eesti ja eestlaste üle. Ja usun, et seda saab öelda kõigi kohta siin ruumis. Eesti on ilus maa toredate ning ettevõtlike inimestega."

"Peame seisma Atlandi hartas sõnastatud läänemaailma vabaduste eest, mida oleme juba pidanud enesestmõistetavaks, kuid mis on hetkel rünnaku all: sõnavabadus, usuvabadus, vabadus puudusest ja vabadus hirmust. Hirm on see, mida ähvardamine ja laimamine kutsub esile paljudes ühiskonnagruppides ja sellele peame vastu seisma. Reformierakond peab pingutama selle hirmu maha võtmise nimel, sest inimesed, kes on hirmul, ei tee õigeid otsuseid," ütles Kallas.

"Varem või hiljem moodustame selle valitsuse niikuinii. Vanarahvas ütles, et käre külm ei kesta kaua," lõpetas Kallas.