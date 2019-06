Reformierakonna edu Keskerakonna ees vähenes, kuid on endiselt suurem kui valimistel

Vahe kahe erakonna vahel on 9,9 protsendipunkti, mis on väikseim vahe alates märtsi keskpaigast Norstati tehtud uuringutes. Samas on vahe suurem kui kogusid kaks erakonda märtsi alguse valimistel toetust - Refomierakonda toetas valimistel 28,9 ja Keskerakonda 23,1 protsenti valijatest (vahe 5,8 protsendipunkti).

Kolmandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18,4 protsendi suuruse toetusega. Neljandal kohal on Sotisaaldemokraatlik Erakond 11,5 protsendi ning kuuendal Isamaa 8,9 protsendi toetusega.

24. märtsist alates pidevalt üle viie protsendi püsinud Eesti 200 toetus on viimaste reitingute põhjal langenud alla valimiskünnise - 4,6 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. maist 3. juunini, mille raames küsitleti kokku 4012 valimisealist Eesti kodanikku. Uuringu tellis MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.