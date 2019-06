USA president Donald Trump ütles esmaspäeval, et Mehhikoga sõlmitud rändeleppe salaprotokoll vajab Mehhiko parlamendi heakskiitu ja hoiatas, et kui seda ei saada, kehtestab USA impordimaksud.

President ei täpsutanud protokolli sisu, kuid ütles, et see avaldatakse varsti ja see vajab hääletust Mehhiko seadusandlikus kogus.

"Me ei oota, et sellel hääletusel probleeme esineks, kuid kui sellele mingil põhjusel heakskiitu ei tule, siis tollimaksud taaskehtestatakse," säutsus Trump.

Trump vihjas salaprotokollidele esmakordselt pühapäevases säutsus, kus ta kaitses lepet kriitika eest, et see sisaldab vähe sellist, milles juba ei ole varem kokkulepitud.

Ta siunas New York Timesi ja ütles, et selle esilehelugu on pettus ja kehvasti kajastatud rünnak tema vastu. "Haige ajakirjandus!" lisas ta.

New York Times kirjutas laupäeval, et Trumpi ülistatud kokkulepe Mehhikoga on läbimurde asemel vaid kogum sammudest, milles on kokku lepitud juba kuid tagasi.

USA president ähvardas möödunud nädalal, et kui Mehhiko ei saa olukorda piiril kontrolli alla, siis kehtestavad Ühendriigid esmaspäeval Mehhiko kaupadele viieprotsendise impordimaksu. Juulis oleks see kerkinud 10 protsendini ja saavutanud oktoobriks lae 25 protsendil.