Ühtlasi lubas Mehhiko võtta sihtmärgiks inimsmugeldamisega seotud kuritegelikud jõugud.

USA hakkab samal ajal Mehhikosse tagasi saatma varjupaigataotluse esitanud sisserändajaid, kes ootavad seal, kuni nende taotlus on käsitlemisel.

USA ja Mehhiko saavutasid seega migratsioonitülis kokkuleppe.

USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et vastav lepe on juba allkirjastatud.

"Mul on heameel teatada, et USA on allkirjastanud Mehhikoga kokkuleppe. Esmaspäeval jõustuma pidanud tariifide kehtestamine on sellega peatatud," kirjutas Trump.

"Mehhiko on omakorda nõustunud rakendama karme meetmeid ohjeldamaks läbi riigi liikuvat migratsioonilainet ja tõhustama kontrolli meie lõunapiiril," lisas president.

"See peaks märkimisväärselt vähendama survet meie lõunapiirile," jätkas Trump.

Lahendused leiti pärast kolm päeva kestnud pingelisi läbirääkimisi.

Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard kiitis samuti sotsiaalmeedias üksmeele saavutamist.

"USA tariifid ei jõustu esmaspäeval. Tänud kõigile neile, kes on meid toetanud," kirjutas välisminister Twitteris.