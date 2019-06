USA president Donald Trump ja Poola riigipea Andrzej Duda teatasid kolmapäeval Washingtonis, et Ühendriigid suurendavad veeldatud gaasi müüki Poolasse näitamaks kasvavat majanduskoostööd kahe riigi vahel.

Uudistekanali CNBC andmetel allkirjastasid Poola nafta- ja gaasifirma ja Venture Global kokkuleppe, millega Poola ostab New Orleansis asuva Plaqueminesi LNG eksporditerminali kaudu täiendavalt 1,5 miljonit tonni veeldatud gaasi aastas, suurendades kogumahtu 2,5 miljoni tonnini aastas.

Lisaks ütles Trump, et Poola tellib Ühendriikidelt rohkem kui 30 sõjalennukit F-35.

USA kaalub täiendavalt 2000 sõjaväelase saatmist Poolasse, ütles Trump kolmapäeval Valges Majas ühisel pressikonverentsil Dudaga. Ta lisas, et täiendavad USA üksused suunatakse Poolasse Saksamaalt, kuid lisas, et kõnelused selle sammu üle ei ole veel lõppenud.

"Nad räägivad umbes 2000 sõjaväelasest," sõnas Trump.

USA ametnikud ütlesid varem, et Pentagon võib saata Poolasse veel umbes 1000 sõjaväelast.

Varssavi on Venemaa agressiivsele tegevusele viidates avaldanud soovi, et USA võiks paigutada Poolasse sõdureid alaliselt. Praegu on rotatsiooni korras Poolas umbes 4000 USA sõjaväelast.

Trumpi sõnul pakub Poola USA-le sõjaväelaste majutamiseks "maailmaklassi baasi".