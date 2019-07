Poola valitsus kritiseeris reedel USA suursaadikut LGBT+ õiguste toetamise eest, mis on valdavalt katoliiklus riigis oktoobris peetavate valimiste üks keskseid teemasid.

USA suursaadik Georgette Mosbacher võttis sõna konservatiivse ajalehe Gazeta Polska plaani vastu korraldada seksuaalvähemuste vastane kleepsukampaania.

Gazeta Polska edastas Twitteris pildi kleepsudest, kus vikerkaarelipu peal oli suur must rist ja sõnad "see on LGBT-vaba ala".

"Ma olen pettunud ja mures, et mõned ühendused kasutavad kleepse, et edendada vihkamist ja sallimatust," säutsus Mosbacher vastusena.

"Me peame lugu sõnavabadusest, kuid me peame seisma koos väärtuste nagu mitmekesisus ja sallimine poolel," lisas ta.

Poola valitsuse pressiesindaja Piotr Müller ütles, et Mosbacheri sõnavõtt oli "ebavajalik".

"Mulle tundub, et see ei ole küsimus, mis puudutab Ameerika ja Poola suhteid," ütles pressiesindaja uudisteagentuuri PAP vahendusel.

Loosung "LGBT-vaba ala" viitab trendile kohalike omavalitsuste tasandil, kus kogukonnad on vastu võtnud resolutsioone sellest, et nad on "vabad LGBT ideoloogiast".

Üks Poola kodanikuõiguslaste organisatsioon teatas läinud nädalal, et sellise resolutsiooni on vastu võtnud umbes 30 kogukonda.

Resolutsioonidele eelnes Poola roomakatoliku kiriku deklaratsioon seksuaalvähemuste õiguste vastu.