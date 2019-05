"Visiit kinnitab üle pikaajalised ajaloolised ja kultuurilised sidemed Ameerika Ühendriikide ja Poola, eriti arvestades, et hiljem käesoleval aastal möödub 80 aastat Teise maailmasõja algusest," vahendas Politico Valge Maja pressiteadet. "Kaks riiki tähistavad ka 20 aasta möödumist Poola liitumisest NATO-ga ning 30 aasta möödumist kommunistliku režiimi kokkuvarisemisest."

Valge Maja teatel arutlevad kaks riigijuhti riigikaitset, julgeolekut, energeetikat ja kaubandust puudutavatel teemadel.

2017. aasta juulis oli Trump omakorda Varssavis, kus astus üles kõnega, kus kinnitas muuhulgas oma pühendumist NATO artiklile 5.

Poola eesmärgiks on olnud pikemat aega, et USA paigutaks oma vägesid alaliselt riigi territooriumile ning väidetavalt peetakse sellel teemal Varssavi ja Washingtoni vahel tõsiseid läbirääkimisi. Muuhulgas on meedias mainitud võimalust, et USA Poolas asuv baas võiks hakata kandma nime Fort Trump, sest sellise nime käis osaliselt naljatledes välja Duda ise, kui ta Trumpiga 2018. aasta septembris kohtus.