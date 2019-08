Poola kaitseminister: leppisime kokku kuues kohas USA sõdurite majutamiseks

Poola kaitseminister Mariusz Blaszczak teatas reedel, et Varssavi ja Washington on leppinud kuues kohas, kus hakkavad paiknema Poola territooriumile saadetavad USA sõdurid.

President Donald Trump pidi sel nädalavahetusel osalema Poolas toimuval tseremoonial, millega meenutatakse Teise maailmasõja algust ning millest võtavad osa mitmed Euroopa riigijuhid. Seoses USA-le läheneva orkaaniga Dorian jättis Trump aga oma visiidi ära ning Ameerika Ühendriike esindab tseremoonial hoopis asepresident Mike Pence, vahendas Reuters.

"Me oleme leppinud kokku kuues kohas, oleme rääkinud seitsmendast asukohast," sõnas kaitseminister Blaszczak ühisel pressikonverentsil juba Poola saabunud USA rahvusliku julgeoleku nõuniku John Boltoniga.

Poola allkirjastas juunis Ameerika Ühendriikidega leppe oma territooriumil oleva USA sõjalise kohaloleku teemal, et sellised viisil astuda vastu Venemaa agressiivsele välispoliitikale.

Leppe kohaselt kasvab Poolas mittealalistelt olevate USA sõdurite arv 1000 võrra. Seni on Poolas keskmiselt 4500 USA sõdurit, suur osa neist kuulub Poolas asuvasse NATO lahingugruppi, mille juhtriigiks on USA.

"Poola on olnud USA ja NATO väljapaistev partner panustades riigikaitsele rohkem kui kaks protsenti," märkis julgeolekunõunik Bolton pressikonverentsil ja lisas, et Trumpi visiidi uus tähtaeg pannakse paika kiiremas korras.

Lisaks sõjalisele koostööle on osa analüütikuid prognoosinud, et Trump kommenteerib Poolas olles ka koostööd energeetika ja tehnoloogia vallas ning võimalik, et ka poolakatele kehtiva viisarežiimi leevendamist.

Poolas on pikemat aega soovitud, et riigi territooriumile tuleks ka USA relvajõudude alaline baas ning president Andrzej Duda on pakkunud see võiks isegi kanda nime Fort Trump. Washington on teatanud, et seda varianti kaalutakse, kuid mingi otsuse langetamisest pole avalikult teatatud.