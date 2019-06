Ligi 3500 Ukraina kodanikku on saanud Eesti e-residendi staatuse ning e-residentidest asutavad Eestis kõige rohkem ettevõtteid just ukrainlased. Et kasv jätkuks, korraldasid e-residentsuse programmi vedajad neljapäeval Kiievis kohtumise, kus räägiti e-residentsuse eelistest.

Ukrainast pärit e-residendid on asutanud Eestis 729 ettevõtet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peamine argument, mis on oluline ukrainlastele, on võimalus teha kõike internetis. Firmat saab juhtida veebi kaudu ilma bürokraatiata ning administratiivsete probleemide pärast ei pea muretsema," põhjendas e-residentsuse avalike suhete osakonna juht Arnaud Castaignet, miks ukrainlastele Eesti e-riik meeldib.

E-residentidel on siiski probleeme pangandusega. Rahapesuskandaalide valguses on kontroll Ukrainast tulijate suhtes karmistunud.

E-resident, Turiya Innovation Groupi juht Andrei Nos on e-residentsusega rahul ning tal on Eestis kolm firmat. Neist kahega on kõik korras.

"Tulin samasse panka [millega olen ka varem asju ajanud], et avada konto kolmandale firmale. Otsustasin, et jään selle panga juurde, sest pank ju tunneb mind. Aga tuli uus juht! Ma püüdsin kaheksa kuud kontot avada, kuid tulemusteta. Ja seda pangas, kus mind teatakse. Ma ei saanudki seda kontot avatud ning pidin konto avama hoopis teises riigis," rääkis Nos.

Sellele vaatamata jääb e-residentsus Eesti visiitkaardiks. Eelmisel kuul toimus promoüritus Moskvas.

"Tegelikult on küsimused üpris samad, eriti e-residentsuse puhul. Programm on sama. Inimesed on väga teadlikud Eestist. Nad teavad, mis meil toimub, ja nad on väga huvitatud sinna tulemast," ütles Startup Visa projektijuht Merilin Lukk.

Samal ajal kui Ukraina ettevõtjad kaaluvad e-residentsuse plusse ja miinuseid, ehitab Ukraina ise oma e-riiki, saades abi nii Euroopa Liidult, Rootsilt kui ka Eestilt.

"Ma arvan, et see on Ukraina poolt tegelikult väga tark, et õppida seda, mis maailmas on, ja selle pealt kõige paremat endale võtta. Ukrainas on olemas hästi tugev IT-sektor. Mis on Eestiga võrreldes natukene on nõrgem, on koostöö riigiga. Kui nüüd IT-sektor ja riik koostööd teevad, siis nad tegelikult võivad väga kiiresti edasi liikuda," rääkis Egov4Ukraine meeskonnajuht Mari Pedak.