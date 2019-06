USA kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahan ütles reedel, et Omaani lahel aset leidnud tankerirünnakud vajavad rahvusvahelist üksmeelt selle probleemi lahendamiseks.

"Meil on Lähis-Idas rahvusvaheline situatsioon, see ei ole ainult USA asi," ütles Shanahan ajakirjanikele.

Varasemalt oli USA välisminister Mike Pompeo süüdistanud kahe naftatankeri rünnakus Iraani, islamivabariigi välisminister lükkas süüdistused tagasi.

Suurbritannia sõltumatu uurimine on jõudnud järeldusele, et Omaani lahel toimunud viimaste rünnakute taga naftatankeritele on peaaegu kindlasti Iraan, teatas veidi enne Shanahani esinemist Briti välisminister Jeremy Hunt.

"Meie enda hinnang lubab meil järeldada, et vastutus nende rünnakute eest lasub peaaegu kindlalt Iraanil. Iraani destabiliseeriv käitumine kujutab kogu regioonile tõsist ohtu," ütles Hunt.

Iraagi peaminister Adel Abdel Mahdi manitses varem päeval telefonivestluses USA välisministrit Pompeod säilitama rahu hoolimata pingetest, mille on põhjustanud tankerirünnakud Omaani lahel.

Vestlus leidis aset pärast seda, kui USA president Donald Trump oli süüdistanud neljapäeval kahele naftatankerile tehtud rünnakutes Iraani. Trumpi sõnul on rünnakutel Hormuzi väina läbinud naftatankeritele "Iraani käekiri".

Iraan eitab seotust ja välisminister Mohammad Javad Zarif süüdistab USA-d "diplomaatia saboteerimise" katses.

Venemaa hoiatas reedel Ühendriike samuti uisapäisa järelduste tegemise eest.

"Me peame vajalikuks hoiduda rutakatest järeldustest," ütles Vene välisministeerium ja tegi ettepaneku viia läbi põhjalik rahvusvaheline uurimine.