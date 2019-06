Varem oli sellel teemal kirjutanud oma allikatele viidanud ajaleht New York Times, vahendas Vox.

"Esmaspäeval tulistasid nad (Iraan - Toim.) rahvusvaheliste vete kohal alla mehitamata drooni. Me olime möödunud ööl valmis tegutsemiseks, et anda kättemaksuks löök kolme sihtmärgi vastu, kui ma küsisin, kui palju inimesi surma saab. Kindral vastas, et 150 inimest. 10 minutit enne rünnakut andsin korralduse see peatada," selgitas Trump oma Twitteri-postituses. "See poleks olnud proportsionaalne ühe mehitamata drooni allatulistamise puhul. Mul ei ole kiiret."

"Iraan ei tohi kunagi saada tuumarelvi, et USA ega ka maailma vastu" lisas USA president.

Vox märgib Trumpi sõnastust kommenteerides, et küsimus, kui palju hukka saab, oleks ilmselt pidanud kõlama juba siis, kui esialgne käsk õhurünnakuteks anti.

USA meedia teatel on allikad öelnud, et Washington võimalikest vastusammudest veel täielikult loobunud.

New York Timesi andmetel olid USA relvajõud Trumpi meelemuutuse hetkeks teinud juba esialgseid ettevalmistusi, kuid otseselt polnud USA veel operatsiooniga alustanud ehk ühtegi raketti polnud veel teele saadetud.

Sihtmärkideks olid väidetavalt Iraani Pärsia lahe ääres asuvad radarisüsteemid ja raketiplatvormid. Õhurünnakud pidid toimuma reede esimestel tundidel, et vähendada võimalikke inimkaotusi nii relvakandjate kui ka tsiviilisikute seas, vahendasid Axios ja BBC.

Neljapäeval kohtus Trump Valges Majas ka Kanada peaministri Justin Trudeau'ga ning ajakirjanike ees olles puudutas ta ka Iraani teemat.

USA president avaldas arvamust, et USA drooni allatulistamine võis olla "viga kellegi poolt, kes tegi midagi, mida ta poleks pidanud tegema".

"Ma arvan, et see, kes seda tegi, võis olla keegi, kes oli kontrolli alt väljas ja loll. Me anname sellest hiljem teada ning siis saate täpselt aru, mis juhtus. See oli väga rumal käik. Seda võin ma öelda," rääkis Trump.

Sellest hoolimata sai Iraan hakkama "väga suure veaga", mida USA ei "kavatse aktsepteerida", nentis president.

Kui Trumpilt küsiti, kas USA vastab Iraani sammule, ütles president: "Küll te saate teada. Ilmselgelt me liiga palju sellest ei räägi."

Pentagon oli varem kommenteerinud juhtumit kui ohtlikku ja pingeid suurendavat ning USA kaitseministeerium rõhutas, et tegu oli provotseerimata rünnakuga USA jälgimisseadme vastu, mis ei olnud rikkunud Iraani õhupiiri".

Igal juhul on pinged USA ja Iraani vahel kasvamas, juba eelmisel nädalal süüdistas Washington Iraani seotuses naftatankerite ründamisega Hormuzi väinas.

USA tahab Iraani arutamist ÜRO Julgeolekunõukogus

Diplomaatide sõnul palus USA kutsuda esmaspäevaks kokku ÜRO Julgeolekunõukogu, et arutada Iraaniga seonduvat, vahendas Reuters.

"Me teavitame nõukogu viimastest arengutest seoses Iraaniga ja esitame täiendavat informatsiooni hiljutiste tankerijuhtumite uurimise kohta," seisab USA esinduse kirjas julgeolekunõukogu kolleegidele.