Iraani aatomienergia agentuuri teatel on riik neljakordistanud materjali hulka, mida kasutatakse tuumakütuse ja ka tuumarelvade valmistamiseks, vahendas BBC.

Pressiesindaja Behrouz Kamalvandi ütles, et "stardiloendus rikastatud uraani 300-kilogrammilise varu ületamiseks on alanud".

"Kümne päeva pärast me ületame selle piiri," ütles Kamalvandi. "See tugineb [tuumaleppe] artiklitele 26 ja 36 ning see otsus võetakse tagasi, kui teised osapooled oma kohustusi täidavad," lisas ta, viidates klauslitele, mis sätestavad selle, kuidas Iraan ja teised riigid leppe rikkumisele vastavad.

Kamalvandi ütles, et Euroopa riikidel on veel aega tegutseda ja kaitsta Iraani USA sanktsioonide eest.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa on hoiatanud Iraani, et see ei rikuks 2015. aastal sõlmitud tuumalepet, millest USA president Donald Trumpi juhtimisel eelmisel aastal lahkus. Euroopa riigid on öelnud, et vastasel juhul ei jää neil muud üle, kui taaskehtestada oma sanktsioonid, mis tuumaleppe sõlmimisel tühistati.

USA taaskehtestatud sanktsioonid jõustusid pärast seda, kui riik leppest lahkus. Trump tahab, et Iraan räägiks leppe uuesti läbi ning nõustuks kärpima oma ballistiliste rakettide programmi ja lõpetama pahatahtliku tegevuse Lähis-Idas.

Maikuus vihjas Iraan, et kavatseb taganeda leppega seatud mõne tingimuse täitmisest. Esmaspäeval kordas Iraan oma ähvardust.

Iraani ja USA suhted on viimastel päevadel veelgi halvenenud. Omaani lahes rünnati kahte naftatankerit ning USA süüdistab selles Iraani.