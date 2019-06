Itaalia on Ameerika Ühendriikide parim liitlane Euroopas, ütles riigi asepeaminister Matteo Salvini Washingtonis visiiti alustades.

"Ajal, kui Euroopa Liidu institutsioonid on haprad ja olulises muutumises, soovib Itaalia olla esimene, kõige kindlam, usaldusväärsem ja sidusam partner Ühendriikidele," kirjutas Itaalia asepeaminister ja erakonna Liiga juht Salvini sotsiaalmeedias.

Salvini pidas Washingtonis kõnelusi välisminister Mike Pompeo ja asepresident Mike Pence'iga. Samas täidab ta Itaalia valitsuses asepeaministri ameti kõrval ka siseministri kohta, millel ei ole otsest rolli Itaalia välispoliitikas. Diplomaatia on peaminister Giuseppe Conte ja välisminister Enzo Moavero vastutusala, aga viimased ei ole ühegi Itaalia erakonna liikmed.

Salvini Itaalia suurima toetusega erakonna juhina näib soovivat oma visiidiga positsioneerida Itaalia diplomaadina ümber, öeldes, et jagab Washingtoniga sama vaadet Hiinale, Venezuelale, Liibüale ja Lähis-Idale. Itaalia on mitmes olulises välispoliitilises valdkonnas võtnud ettevaatliku kursi, soovides mängida erinevate jõudue vahel silla rolli.

Itaalia vihastas tänavu USA-d sellega, kui keeldus tunnustamast Venezuela opositsiooniliidrit Juan Guaido'd riigi ajutise presidendina. Selle seisukoha sundis valitsusele peale teine valitsuskoalitsiooni partner, Viie Tähe Liikumine. Samuti sattus Rooma Washingtoniga vastuollu märtsis, kui esimeses suure lääneriigina ühines Hiina Uue Siiditee taristuprojektiga.

Samas rääkis Salvini pressikonverentsil, et Itaalia valitsus kaalub Hiina ettevõtte Huawei osaluse keelamist riigi sidetaristu projektide rajamisel, milles USA näeb julgeolekuohtu lääneriikidele.

"Kui tõstatad rahvusliku julgeoleku teema ja sul on sarnased väärtused Ühendriikidega, siis jõuad hetkeni, kus äritehingud tuleb peatada," ütles Salvini.

Salvini oli üks esimesi olulisi Euroopa poliitikuid, kes asus 2016. aastal USA presidendivalimistel toetama Donald Trumpi kampaaniat.

Lahkudes esmaspäeval Washingtonist tunnustas Salvini president Trumpi majanduspoliitikat. Itaalia järgmine eelarve on trumpilik, ütles Salvini, viidates USA maksualandustele.

Euroopa Liit on hoiatanud Itaaliat sealse valitsuse soovide eest kärpida makse, kuid Salvini lubas neid hoiatusi ignoreerida.

Salvini astus esmaspäeval välja selle vastu, et Venemaad lääneriikidest eemale tõrjutaks, edastas uudisteagentuur ANSA esmaspäeval.

"Oleks nii strateegiline kui äriline viga Venemaad Läänest eemale peletada ja jätta ta hiinlaste meelevalda," ütles Salvini, saabudes Washingtoni kohtuma USA välisministri Mike Pompeo ja asepresidendi Mike Pence'iga.

"Tuleb teha kõik võimalik, et Venemaa läbirääkimistelaua taha tagasi tuua, ja ma eelistaks uue Moskva-Pekingi telje arutamisele arutada seda küsimust," lisas Itaalia asepeaminister.

Salvini märkis, et kavatseb selle teema tõstatada ka oma Washingtoni kõnelustel.

Salvini on aastaid Venemaad toetavate avaldustega silma paistnud ja teinud seda sageli vägagi demonstratiivsel moel. Näiteks on ta Vladimir Putini pildiga T-särki nii Moskvas kui ka Euroopa Parlamendi saalis.

Salvini on näiteks teatanud, et Krimmi annekteerimine oli igati legitiimne, ja samuti on ta kritiseerinud EL-i reaktsiooni Salisbury juhtumile.