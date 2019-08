Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles neljapäeva õhtul, et siseminister Matteo Salvini peab selgitama otsust provotseerida riigis poliitilist kriisi valitsuskoalitsioonilt toetuse võtmisega.

Conte nõudis, et Salvini selgitaks ja põhjendaks avalikult otsust rahvale ja oma valijaskonnale.

"Ta peab seletama rahvale ja muutustele riigis lootnud valijaskonnale neid põhjusi, mis panid ta äkitselt lõpetama valitsuse tööd," märkis Conte.

Salvini ise ütles neljapäeval otsesõnu, et valitsuskoalitsioon on jõudnud oma tee lõppu ja ainus võimalus paistab olevat uute valimiste korraldamine. "Lähme otse parlamenti ütlema, et meil ei ole enam enamust ja tuleb kiiresti tagasi minna valijate juurde," sõnas Salvini.

Conte ütles hiljem avalduses, et siseminister ei kutsu parlamenti kokku ja "tema ei dikteeri järgmisi samme poliitilises kriisis".

Itaalia parlamendi mõlema koja istungites on praegu vaheaeg ja saadikud peaksid tööle naasma septembris.

Telejaam RAI oli varem päeval teatanud, et Salvini nõudis Contelt koalitsioonivalitsuse koosseisu muutmist ja ähvardas ennetähtaegsete valimiste nõudmisega.

Itaalia parempopulistlik võimuliit on jõudnud ametis olla 14 kuud.

RAI andmetel tahab ta Torino-Lyoni raudtee ehitamise vastase taristu- ja transpordiministri Danilo Toninelli väljavahetamist. Salvini nõuab ka koalitsioonipartneri Viie Tähe Liikumise (M5S) ministrite Giulia Grillo (tervishoid), Elisabetta Trenta (riigikaitse) ja Sergio Costa (keskkond) väljavahetamist, viimase vastu olevat tal isiklik vimm.

Kolmapäevaõhtusel kohtumisel peaministri residentsis Chigi palees olla osalenud ka M5S-i juht asepea- ja majandusminister Luigi Di Maio, edastas ajaleht Il Sole 24 Ore.

Conte kantselei kinnitas ajalehele Stampa, et kohtumine oli "pikk, rahulik ja vaoshoitud". Conte, Salvini ja Di Maio kohtuvad uuesti neljapäeval. Salvini loobus selle tõttu kohtumistest Abruzzos, Di Maio Cavriagos ja Conte pressikonverentsist.

Enne Chigi palee kohtumist blokeeris Di Maio valitsuses Torino-Lyoni raudteeprojekti, mis hõlmab 8,6 miljardit eurot maksva tunneli ehitust läbi Alpide.

Raudteeprojekt on Põhjaliiga ja Viie Tähe Liikumise tüliõun. Põhjaliiga ja selle toetajad pooldavad kiirraudtee tarbeks tunneli ehitust, Viie Tähe Liikumine on vastu ja nõuab selleks ette nähtud vahendite kasutamist olemasoleva taristu parandamiseks.

Ennetähtaegsed valimised võivad Salvinile kasulikuks osutuda. Põhjaliiga on arvamusküsitlustes ülekaalukalt Itaalia populaarseim erakond.

Kui 2018. aasta märtsis peetud viimastel valimistel kogus M5S 34 protsenti häältest Põhjaliiga 17 protsendiga võrreldes, on toetusnumbrid praegu vastupidised.

Mais peetud Euroopa Parlamendi valimistel kogus Põhjaliiga Itaalias 34 protsenti häältest M5S-i 17 vastu.

"Liiga ja M5S-i visioonides on liiga kaua lõhe valitsenud, seda eriti riigi jaoks põhimõttelistes küsimustes," teatas Põhjaliiga neljapäeval avalduses.

"Selle valitsuse ainus võimalus on anda itaallastele hääleõigus" valimisi välja kuulutades, lisas võimuerakond.

Itaalia uudisteagentuur AIG edastas teisipäeval, et senat võib koguneda erakorraliselt juba 20. augustil, et kuulutada valitsus laialiläinuks ja sellele võib seejärel järgneda parlamendi laialisaatmine.

Itaalia põhiseaduse järgi tuleb uued valimised korraldada parlamendi laialisaatmisele järgneva 50-70 päeva jooksul.