Trump lükkas edasi illegaalsete migrantide massideporteerimise

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et lükkab kahe nädala võrra edasi illegaalsete migrantide massilise väljasaatmise, et anda vabariiklastele ja opositsioonilistele demokraatidele aega leida sellele kuumale teemale poliitiline lahendus.

Kuni 2000 perekonna väljasaatmine mitmetest USA linnadest pidi algama pühapäeval. Presidendi määrus puudutas deporteerimiskorralduse saanuid ja neid, kes ei olnud ilmunud kohtu ette.

Määruse vastased kardavad, et sunnimeetmed viiksid lapsed vähemalt ajutiselt lahku oma vanematest, kui kodudes läbiotsimisi tehakse ja vanemaid nende töökohtadel jõuga kinni võetakse.

Mehhikost saabuvate migrantide kohtlemine on pikka aega olnud tüliõunaks demokraatide ja Trumpi administratsiooni vahel. Paljud demokraatide juhitavad linnad on öelnud, et ei kavatse Trumpi väljasaatmismäärust täita.

Esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi kiitis Twitteris Trumpi viivituse eest.

"President, edasilükkamine on teretulnud. Aega on vaja kõikehõlmavaks immigratsioonireformiks. Pered kuuluvad kokku," säutsus ta.

Ka paljude linnade juhid ja ametnikud kiitsid Trumpi otsust, kirjutas Washington Post.

"Retoorika, mis põhjustab hirmu ja paanikat ning tõukab inimesi vaid sügavamale hämaratesse paikadesse, on riskantne," kirjutas Twitteris Houstoni politseiülem Art Acevedo, nõudes kaalutletud ja inimlikku lähenemist sisserändekorra parandamisel.

Veel laupäeva hommikul kaitses Trump oma määrust ja kinnitas, et see viiakse ellu kõigi reeglite ja seaduste kohaselt.

Ebaseadusliku sisserände tõrjumine on nagu 2016. aastalgi kerkinud Trumpi tagasivalimiskampaania peateemaks.