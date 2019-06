Eestis on näiteks alkoholi ja tubakatoodete hinnad Euroopa Liidu keskmisest 6,4 protsenti madalamad. Piirikaubanduse kontekstis on ehk hea teada, et Läti alkohol ja tubakatooted on EL-i keskmisest 16,1 protsenti odavamad, Leedus aga suisa 23,5 protsenti odavamad.

Toiduained on Eestis Euroopa keskmisest 5,4 protsenti odavamad. Võrreldes teiste Baltimaadega on Eesti toiduained siiski oluliselt kallimad ning kallimad ka Ühendkuningriigi toiduhindadest.

Restoranide ja hotellide hindade poolest oleme Euroopa Liidus 15. kohal ning need hinnad on 12,9 protsenti madalamad EL-i keskmisest. Meie restoranide ja hotellide hinnad on üsna sarnased Hispaania majutus- ja toitlustusasutuste hindadega.

Vaba aja veetmise ehk erinevate kultuuri- ja meelelahutusteenuste hindade poolest on Eesti võrreldav Küprose ja Maltaga. Eestis on need hinnad 21,1 protsenti madalamad EL-i keskmisest.

Side- ja kommunikatsiooniteenuste, näiteks internetiühenduse või telefoniside hinnad on Eestis ühed Euroopa Liidu madalamad: 37,3 protsenti odavamad EL-i keskmisest.

Ühistranspordi teenused on Eestis samuti ühed Euroopa Liidu odavamad – 38 protsenti madalamad EL-i keskmisest. Isikliku transpordi ehk autode, jalgrataste jmt kulud on Eestis 14,6 protsenti EL-i keskmisest, võrreldes Läti ja Leeduga on meie hinnad selles kategoorias siiski kõrgemad.

Eluasemekulud on samuti Euroopa Liiduga võrreldes Eestis tunduvalt odavamad: Eesti inimesel kulub sellele 37,8 protsenti vähem EL-i keskmisest. Kõige odavam oleks selle statistika järgi elada Bulgaarias, kus eluasemekulud on EL-i keskmisest 66,9 protsenti odavamad.

Ainus valdkond, kus Eesti hinnad ületavad tugevalt EL-i keskmist on riided ja jalanõud, mis aga on paljudes Euroopa riikides päris kallid. Siin maksavad riided ja jalanõud kümnendiku jagu rohkem kui EL-is keskmiselt. Neil, kellele meeldib aga ostlemas käia meie põhjanaabrite juures, tasuks ehk teada, et Soomes ja Rootsis on rõivad ning jalanõud veel kallimad.

Graafika kasutamiseks valige pildilt kategooria (näiteks rõivad ja jalanõud) ning ülemisest rippmenüüst riik (näiteks Eesti), mille tulemuste esiletõstmist soovite. Paremal asuvas "rahatulbas" kuvatakse teile EL-i keskmist ning võrdlusesse valitud riiki.