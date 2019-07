Karelli kiirabi: info kiirabi visiidist peab perearstini jõudma

Eestis on tekkinud veider olukord, kus kiirabi teavitab perearste oma visiidist nende patsiendi juurde, kuid tegelikult see info tohtrini ei jõua, sest selleks ta peaks läbi vaatama kõigi oma patsientide andmed. Karelli kiirabi hakkas omal algatusel Lääne-Virumaal uurima, kas tohtrid seda infot üldse vajaksid.

Juba 17 aastat kehtib Eestis määrus, mis kohustab kiirabi perearste oma visiitidest teavitama. Kuna e-tervises automaatne teavitus puudub, siis tegelikult see info perearstini ei jõua. Nüüd otsustas Karelli Kiirabi pilootprojekti raames hakata Lääne-Virumaa tohtreid e-kirja teel teavitama patsientide väljakutsetest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui hommikul läheb perearst tööle, siis ta ju ei tea, et tema nimistus oleva patsiendi juures on perearst käinud ja siis on hea, kui tal on see info olemas, siis on temal palju vähem tööd," ütles Karelli kiirabi juhatuse liige Lenne Rätsep.

Rätsepa sõnul on kuuekuulise pilootprojekti eesmärk välja selgitada, kas ja millist infot perearstid üldse kiirabilt vajavad. Kui perearstide jaoks on tegu infomüraga, siis tuleks Rätsepa sõnul määrus tühistada. Kiirabi peab teavitamist vajalikuks, sest tihti suunavad nad patsiente perearsti jutule, kuid haiged seda ei tee või jätavad tohtrile ütlemata, et kutsusid kiirabi.

"Meie sagedasemad kiirabi kutsujad on meile teada, neid on aasta jooksul üksjagu ja keskelt läbi teevad nad aastas 50, 60, 70 kõnet. Need inimesed on ja jäävad. Täna nad ei ole perearsti vaateväljas, aga siis nad satuvad sinna, kui me oleme need teated välja saatnud," lausus Rätsep.

Sõmeru perearsti Maire Suurkivi sõnul on kiirabi teavitustest abi krooniliste haigete puhul, kes ei ole käinud perearsti ega -õe vastuvõtul.

"Meie kõik arvame, et ju tal läheb siis hästi, eks ole, aga tegelikult on ta korduv kiirabi kutsuja või EMO külastaja. Et sellised haiged oleksid siis sellised, et kui me saame nende kohta teavituse kiirabi kutsumisest, siis me saaksime midagi ravis muuta ja ise aktiivselt tegutseda, et neid kiirabi visiite vältida," rääkis Suurkivi.

Perearsti sõnul oleks igati mõistlik, kui e-tervis teavitaks tohtreid automaatselt nii patsiendi EMO kui ka kiirabivisiidist. Praegu hakkavad arstid seda infot otsima n-ö vihje peale.

Haigekassa pressiesindaja Evelin Tringi sõnul on Karell Kiirabi algatanud pilootprojekti iseseisvalt ja haigekassa tervitab sellist algatust.