Junckeri pressiesindaja sõnul on Von Der Leyeni kandidatuuril Euroopa Komisjoni praeguse juhi täielik toetus. Kõneisiku sõnul on mõlemad "tõelisteks eurooplasteks, kes on tundnud teineteist aastaid", vahendas Reuters.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk kutsus nelkapäeval aga Euroopa Parlamenti üles Von der Leyenit heaks kiitma.

"Esimest korda ajaloos oleme me saavutanud tippametite vallas täieliku soolise tasakaalu. Euroopa mitte ainult ei räägi naistest, vaid ka valib neid," rõhutas ta. "Ma loodan, et see on Euroopa Parlamendile otsuseid langetas inspiratsiooniks."

Hääletus Von der Leyeni nimetamise üle Euroopa Komisjoni presidendiks peaks toimuma europarlamendis juuli keskel.

A warm welcome for Ursula von der Leyen from EU Commission President Jean-Claude Juncker in Brussels. But no words for the waiting press. pic.twitter.com/Nuq5KTv0gY — DW Europe (@dw_europe) July 4, 2019

Jean-Claude #Juncker, bisheriger #EU-#Kommissionspräsident empfing Ursula #vonderLeyen, die deutsche Verteidigungsministerin, die nach dem Beschluss des EU-Sonder-Gipfels Nachfolgerin von Juncker werden soll. Es ist Tag zwei ihrer Lobby-Tour. pic.twitter.com/ciR2T6bI80 — ZDF heute (@ZDFheute) July 4, 2019

Liikmesriikide juhid kiitsid Von der Leyeni kandidatuuri heaks pärast pikki läbirääkimisi

Teisipäeva õhtul jõudsid Euroopa Liidu liikmesriikide juhid pärast pingelisi läbirääkimisi kokkuleppele EL-i uute tippjuhtide asjus.

Paljud poliitikud ja poliitikavaatlejad on juhtinud juhtinud tähelepanu sellele, et eurovalimiste tulemuseks olnud senisest killustatum Euroopa Parlament eeldas ka laiemat koalitsioonimoodustamist, sest enam ei piisanud kahe suurfraktsiooni - paremtsentristliku EPP ja sotsiaaldemokraatide - omavahelisest kokkuleppest. Suure koalitsiooni moodustamine eeldab omakorda pikka aega kaalutud ja läbi mõeldud kokkuleppeid, kuid teisipäeva õhtuks sõlmitud kiirkorras tekkinud kompromiss oli paljude arvates aga kõike muud kui seda, nentis Politico oma ülevaates.

Eriti silmatorkav on kiirelt tehtud kompromissi puhul see, et tulemus on tugevalt Lääne- ja ka tegelikult Lõuna-Euroopa kasuks kaldu.

Von der Leyeni kandidatuuri on kõige rohkem kritiseeritud tema kodumaal. Eriti pahased on suures valitsuskoalitsioonis olevad sotsiaaldemokraadid, kelle seas käib juba jutt valitsusest lahkumise teemal.

Kokkulepe näeb välja järgnevalt:

* Euroopa Komisjoni president sakslanna Ursula von der Leyen (EPP);

* Euroopa Komisjoni asepresidendid hollandlane Frans Timmermans (S&D), taanlanna Margrethe Vestager (Uuenev Euroopa);

* Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja belglane Charles Michel (Uuenev Euroopa);

* Euroopa Liidu välispoliitikajuht hispaanlane Josep Borrell (S&D);

* Euroopa Keskpanga juht prantslanna Christine Lagarde, kes juhib hetkel IMF-i. Poliitiliselt on ta paremtsentristliku EPP ridades;

* Euroopa Parlamendi võimalikuks presidendiks pakuti bulgaarlasest sotsialisti Sergej Staniševi, kuid europarlamendi vasakpoolsed käisid hiljem tema asemel kandidaadina välja itaalia sotsiaaldemokraadi David-Maria Sassoli, kes osutus ka valituks.