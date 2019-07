Prantsusmaal on kohtu all kukk Maurice

Neljapäeval algas Prantsusmaal kohtuprotsess ühe kuke üle, kes on oma naabreid kiremisega häirinud. Juriidiliseks kurioosumiks peetud protsessil on süüdistatav tõepoolest kukk ise ning vaatlejate hinnangul iseloomustab see lugu vägagi erinevusi Prantsusmaa linnade ja maapiirkondade vahel, sest kuke pärast kurtnud inimesed on pärit linnast.

Kohtuprotsess on pikka aega kestnud naabrite vahelise vaidluse kulminatsioon, kirjutab CNN.

Kikas nimega Maurice elab Prantsusmaa lääneosas Oléroni saarel Saint-Pierre-d'Oléroni nimelises külas. Inimestest naabritele käis närvidele see, et hommikul kireb.

Kuke omanik Corinne Fesseau rääkis CNN-ile, et naabrid hakkasid 2017. aasta aprillis kaebama ja nõudma, et ta Maurice'i vaigistaks.

"Ma olen külas elanud 35 aastat, pole kedagi tülitanud," ütles naine.

Naabrid aga jätkasid kaebamist ning nii jõudiski vaidlus lõpuks Rochefort'i linna kohtumajja. Pärast esimest istungit oli Fesseau lootusrikas ning usub, et mingi mõistlik lahendus õnnestub leida. "Ma loodan, et need inimesed saavad aru maaelu tähendusest," lausus ta.

Kuigi otsust pole oodata enne 5. septembrit, on kohtuprotsess Prantsusmaal palju tähelepanu ja vaidlusi tekitanud.

Fesseau sõnul on kaebavad naabrid nimelt linnaelanikud, kes käivad Saint-Pierre-d'Oléroni külas tegelikult paar korda aastas.

Nende suhtumist kukke ehk lindu, kes on ka Prantsusmaa üheks sümboliks, on tõlgendatud kui lõhet linna- ja maapiirkondade vahel.

"Lahenduseks oleks see, kui inimesed saaksid aru, et maapiirkond on endiselt maapiirkond ning et me peame taluma, kui kukk kireb," sõnas Fesseau. "Ma tahan kaitsta kõiki Prantsusmaa kukki."

Naise võitlus on pälvinud ka rohkelt toetust ning ligi 120 000 inimest on kirjutanud alla Maurice'i päästmise petitsioonile. Kukke esindab kohtus tema omanik, sest Fesseau arvates võib Maurice kohtusaali ilmudes istungit segama hakata.

Fesseau juhtis samas tähelepanu sellele, et mõned tema toetajad olid kohtusse koos kukkedega ilmunud.

Julien Papineau, kes on enda sõnul nii Fesseau kui ka Maurice'i advokaadiks, on veendunud, et tema kliente ootab kohtus võit.

"Kukk ei ole ebanormaalne, talumatu või liigne probleem," rõhutas ta. "See kukk ei olnud seal selleks, et moekas olla. Ta elab koos kanadega nagu alati. Sest tema omanikud tahavad mune."

Saint-Pierre-D'Oléroni külavanem Christophe Sueur leidis, et juhtum on näide millesti sügavamast tänapäeva ühiskonnas. "Probleem on selles, et me ei talu enam üksteist," nentis ta ja lisas, et tema arvates tuleks maapiirkonna traditsioonilisi helisid kaitsta.

"Siin me kuuleme turteltuvide laulu, kajakate häält, traktoreid, see on see, mis meie saare samuti ilusaks teeb," rõhutas ta.

Loomade õigustega tegelev advokaat Magali Richaud kommenteeris, et sellised teemad on üha sagedasemad.

"Me oleme tunnistajaks klassikalisele vaidlusele, mille teemaks on müra ja linnast tulnud inimesed, kes ei saa aru," arutles ta ja lisas, et kui kaebajad ka kohtuvaidluse võitma peaksid, on neil õigus kompensatsiooni nõuda, mitte aga Maurice'i ohustada. "Me ei saa teha määrust vara hävitada, hävitada Maurice. Ta on ikkagi tundlik elusolend."

Kohtuprotsessist ajendatuna nõudis Lõuna-Prantsusmaal asuva Gajaci linnapea Bruno Dionis du Sejour, et valitsus koostaks nimekirja Prantsusmaa maapiirkonna helidest, mis kultuuripärandina kaitse alla võetakse.

"Ma loodan, et kukk võidab. On ikka hämmastav, et inimesed, kes tulevad linnast, ei taha kuulda maapiirkondade helisid: kukke, lehma ja kirikukella," teatas ta. "Lõhe maapiirkonna ja linna vahel on suurenemas."

Fesseau aga loodab koju jõudes Maurice'ile kohtusaalis toimunust rääkida. "Ma kavatsen minna tema juurde, anda talle musi ning öelda, et me võidame selle kohtuprotsessi!"