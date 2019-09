Prantsuse kukk Maurice võitis kohtus õiguse kireda

"Maurice võitis ja hagejad peavad omanikule maksma tuhat eurot hüvitist," ütles kuke omaniku Corinne Fesseau' advokaat Julien Papineau.

Kohtuprotsess toimus Lääne-Prantsusmaal Rochefort'is. Fesseau ütles kohtule, et keegi tema naabritest kodusaarel Oléronil polnud varem kuke kiremise pärast pahandanud.

Fesseau üritas pärast naabrite kaebusi kukke ära petta, asetades tema kanala ümber musti linu, et lind arvaks, et hommik pole käes. See aga ei töötanud.

"Ma olen sõnatu," ütles Fesseau. "See on võit kõigile, kes on minuga sarnases olukorras. Ma loodan, et see on nende jaoks pretsedent."

Maurice'i kohtuprotsessist teati üle Prantsusmaa. Muu hulgas allkirjastas ligi 140 000 inimest allkirjastas petitsiooni "Maurice'i päästmiseks" ning toetajad kandsid tema pildiga T-särke kirjaga "Las ma laulan!".

"See on sallimatuse tipp - kohalikke traditsioone tuleb austada," ütles Fesseau' küla Saint-Pierre-d'Oléroni külavanem Maurice'i kaitseks.

Edela-Prantsusmaal asuva küla Gajaci külavanem Bruno Dionis du Séjour kirjutas aga mais avaliku kirja kirikukellade helisemise, lehmade ammumise ja eeslite kisa kaitseks ning palus need helid kanda Prantsuse pärandinimekirja.