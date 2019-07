Prantsuse minister: Euroopa peab leidma ühise kandidaadi IMF-i juhi kohale

Eelmisel nädalal esitasid Euroopa liidrid Lagarde'i järgmiseks Euroopa Keskpanga juhi kandidaadiks. See jättis aga vabaks IMF-i juhi ametikoha, vahendas Reuters.

Le Maire ütles Lõuna-Prantsusmaal toimunud majandus- ja ärikonverentsil, et Euroopa rahandusministrid arutavad IMF-i juhi küsimust teisipäeval Brüsselis.

"Me peame jõudma Euroopa tasandil kompromissile. Ma loodan, et me jõuame kompromissile parimas kandidaadis, parimas Euroopa kandidaadis IMF-i juhi kohale," rääkis ta ajakirjanikele.

"Kui meil on hea Euroopa kandidaat, siis meil võib olla hea kandidaat IMF-i jaoks," lisas ta vastuseks küsimusele, kas Euroopa kandidaat võiks olla Inglise keskpanga juht Mark Carney.

Kuigi Carney on sündinud ja üles kasvanud Kanadas ning olnud ka Kanada keskpanga juht, on tal lisaks Kanada kodakondsusele ka Briti ja Iiri pass.

Prantsuse ametnik ütles, et Le Maire arutab IMF-i juhi küsimust nädalavahetusel president Emmanuel Macroniga ning tõenäoliselt räägib ta enne seda Carneyga. Ametnik lisas, et Prantsusmaa on teadlik toetuse kasvust Carneyle ning kui Pariis otsustab teda samuti toetada, siis tehakse seda pigem varem kui hiljem.

Allikas lisas, et samas on mõnes inimeses tekitanud muret see, et Carney toetamine tooks kaasa pretsedendi, kuna ta on põhimõtteliselt kanadalane.

Traditsiooniliselt on IMF-i juhtinud eurooplane ning selle sõsarinstitutsiooni Maailmapanka ameeriklane.

Prantsuse ametnik märkis, et arvestades seda, et Maailmapanga juhtimine läks hiljuti ameeriklase David Malpassi kätte, siis ei ole põhjust, miks ei peaks IMF-i juhtimine minema taas eurooplasele.

Allikas ütles, et Pariisis kaalutakse IMF-i juhi kohale ka EL-i konkurentsivolinikku Margrethe Vestagerit ning endist Hollandi rahandusministrit Jeroen Dijsselbloemi.

Le Maire välistas enda kandidatuuri reedel, öeldes BFM TV-le, et ta kavatseb jääda rahandusministeeriumisse president Macroni ametiaja lõpuni.