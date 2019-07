Kasahstani politsei vahistas kümned ekspresidendi vastu protestinud

Nazarbajev juhtis Kasahstani alates 1989. aastast kuni tagasiastumiseni tänavu märtsis. Nazarbajevi asemele sai riigipeaks temale lojaalne Kassõm-Žomart Tokajev. Nazarbajevile endale jäi aga samuti suur võim alles. Tema uus tiitel on rahvuslik liider ning ta juhib ka mõjukat julgeolekunõukogu.

Nazarbajevi sünnipäev 6. juuli on riigipüha.

Sündmuskohal viibiva Reutersi ajakirjaniku sõnul kogunesid protestijad laupäeval pealinnas Nur-Sultanis asuva väljaku lähistele. Seal ootas neid märulipolitsei, kes ajas kiiresti meeleavalduse laiali, vahistades kümneid inimesi ning viies nad bussidega minema.

Kasahstani suurimas linnas Almatõs kogunesid protestijad jalgpalliväljaku juurde, kus neid ootasid samuti sajad märulipolitseinikud. Reutersi ajakirjaniku sõnul hõikasid osad protestijad loosungeid nagu "Ärka üles, Kasahstan!" ja "Vanamees, mine minema!". Politsei vahistas ka seal kümneid inimesi.

Nii Almatõ kui ka Nur-Sultani politsei vahistas inimesi ka protestide eel.

Kasahstani siseministeerium märkis pressiteates, et politsei tegutses avaliku korra rikkumiste vältimise nimel. Kasahstanis on avalikud protestid ebaseaduslikud, välja arvatud juhul, kui need on võimudelt varem heakskiidu saanud, kuid võimud annavad selleks luba harva.

Laupäevased protestid olid väiksemad kui need, mis korraldati Kasahstani suuremates linnades juunikuus.