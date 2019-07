Saatkondadeks muudetakse Kasahstani diplomaatilised esindused Bratislavas (Slovakkia), Belgradis (Serbia), Lissabonis (Portugal), Riias (Läti), Sofias (Bulgaaria), Lisaks muudetakse saatkonnaks ka Tallinna konsulaat, seisab riigipea veebilehel avaldatud seadlustes.

Kasahstani Euroopa esinduste taseme tõstmine tuleneb vajadusest anda suhetele Euroopa Liiduga täiendav tõuge, ütles presidendi nõunik Murat Nurtleuov.

"Euroopa Liit on Kasahstani suurim kaubandus- ja investeerimispartner. EL-i kanda on pool meie väliskaubanduse käibest ja otseinvesteeringutest Kasahsatni majandusse. Sellega seoses on Kasahstani diplomaatiliste esinduste seisuse tõstmine tähtis saamm koostöö süvendamiseks," ütles nõunik.

Ta nentis, et mainitud riigid on Kasahstanis esindatud saatkondade tasemel ja see eeldab vastastikusust.

Kasahstani saatkonnad tulevad väikesed, kuid tõhusad, lubas Nurtleuov.