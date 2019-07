"Samost ja Sildam": Euroopa Liidu juhtkonna valimist saatis lehmakauplemine

"See on olnud segane, läbipaistmatu ja ei ole kindlasti andnud tulemust, millega, kas saaks üldisemalt rahul olla või mis Euroopat olulisel määral edasi viiks. Võib-olla ma olen pessimistlik," kommenteeris Samost.

Sildam ütles, et tema arvates süvendab Samosti pessimismi see äärmiselt kurnav protsess, kuidas lõpptulemuseni jõuti.

"Mulle tundub, et see protsess seisnes selles, et Euroopa liikmesriikide juhid pidasid päevi nõu, kuidas mingid kokkulepped, mis tundusid väga kindlad olevat, kukkusid kokku," sõnas Sildam.

Sildam viitas sellele, et Frans Timmermans pidi väga tõenäoliselt saama Euroopa Komisjoni presidendi koha.

Samost viitas, et enne seda oli selge, et kui Euroopa Rahvapartei (EPP) peaks saama Euroopa Parlamendis enim kohti, siis on EPP-l oma esikandidaat ehk spitzenkandidaat, kelleks oli Manfred Weber ja keda toetas ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. "Ja siis kui need riigijuhid Brüsselis kokku said, selgus, et Manfred Weberist enam üldse juttu ei ole. Ausalt öeldes, ma olen valijana suures segaduses," lausus Samost.

Sildam lisas, et kui öeldi välja, et Euroopa Komisjoni järgmine president võiks olla Saksamaa praegune kaitseminister Ursula von der Leyen, oli paljudele üllatus.

Samost nentis, et paljud vaatasid seda protsessi suure kummastusega. "Eesti keeles on olemas selline sõna nagu lehmakauplemine, mis on selline halvustav poliitilise kokkuleppe otsimise tähistuseks ja ma arvan, et antud juhul võib seda ilma igasuguse reservatsioonita ka kasutada," ütles ta.

Samosti sõnul on Euroopa üheks põhiliseks probleemiks see, et Euroopa kodanikud ei saa aru, mismoodi kulgeb Euroopas demokraatliku legitiimsuse ja mandaadi andmine. "See, mida me viimasel nädalal nägime ei tee kindlasti olukorda paremaks," sõnas Samost.

Mõlemad ajakirjanikud nõustusid, et kuigi on võimalik, et Ursula von der Leyen on väga hea Euroopa Komisjoni esimees, siis sellisel viisil ametikohtade täitmisega Euroopa Liidu kodanike usk Euroopa Liidu suhtes ei kasva.

Ajakirjanike sõnul jäi täiesti arusaamatuks ka see, millise positsiooniga läks Brüsselisse peaminister Jüri Ratas ja kas ta saavutas selle endale pandud eesmärgi.

Sildam ütles veel, et tema tahaks teada, kas ja kuidas arutati Andrus Ansipit seoses Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja kohaga. Ja kui seda ei tehtud, siis miks.