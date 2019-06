USA keskpank kavatseb tähelepanuga jälgida Facebooki krüptoraha

"Me jälgime seda väga hoolikalt. Ma arvan, et meie võimalikud ootused ja lootused tarbijakaitse vaatepunktist ja regulatsiooni küsimustes on väga kõrged," ütles Powell.

Tuntuim krüptovaluuta Bitcoin tõusis esmaspäeval üle 11 000 dollari ehk pea 16 kuu kõrgeima tasemeni. Analüütikute sõnul kandis tõusu sotsiaalmeediahiiu Facebook teade enda kübervaluuta Libra loomisest.

Facebook plaanib Libra turule tuua järgmisel aastal ja toetada selle kurssi pärisvaluutadega. Projektist võtavad osa ka Visa, MastercCard, Paypal ja Uber.

Facebook teatas eelmisel teisipäeval ametlikult, et Libraga tahetakse turule tuua odav globaalne makselahendus.

Facebook kirjeldas Librat kui "uut globaalset valuutat" ja teatas, et see tuleb välja järgmisel aastal. Projektil on ettevõtte info kohaselt umbes 25 partnerit, nende seas mittetulundusühingud ja finantsteenuste ja veebikaubanduse firmad.

Krüptovaluuta oleks reguleeritud ja toetatud reaalsete varadega.

Kättesaadavaks tehakse see läbi Facebooki digitaalse rahakoti Calibra ja teiste teenuste.