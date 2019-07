Austraalia konkurentsi- ja tarbijakaitseamet (ACCC) uuris poolteist aastat otsingumootorite ja sotsiaalmeediate mõju konkurentsile meedia- ja reklaamiturul.

Ametkond teatas, et igast sajast dollarist, mida veebireklaamiks kulutatakse, läheb 47 dollarit Google'ile, 24 dollarit Facebookile ja 29 dollarit teistele firmadele.

Rahandusminister Josh Frydenberg nõustus, et regulatsioone tuleb karmistada. Valitsus vastab 600-leheküljelise raporti 23 soovitusele aasta lõpuks pärast kolme kuud konsultatsioone.

"Ärgem unustagem, need firmad on ühed võimsamad ja väärtuslikumad maailmas ja neid tuleb võtta vastutusele ja nende tegevuse peab tegema läbipaistvamaks," ütles Frydenberg.

Google ja Facebook teatasid, et arutavad soovitusi valitsusega.

"Lõplik raport uurib teemasid, mis on olulised Austraalia muutuva meedia- ja reklaamitööstuse jaoks ja me oleme ACCC-ga selle protsessi jooksul lähedat koostööd teinud," teatas Google.

"Digitaalse uudistesektori reeglid tuleb hästi teha, sest need võivad mõjutada 16 miljonit austraallast, kes kasutavad meie teenuseid, et ühenduda, jagada ja ehitada kogukonda, aga ka sadu tuhandeid väikefirmasid, mis kasutavad meie tasuta vahendeid, et kasvada, edukas olla ja töökohti luua," ütles Facebooki regioonijuht Will Easton.

ACCC leidis, et meediafirmadel on Google'i ja Facebookiga äri ajades "kauplemisjõu ebavõrdsus".

"Olgu see trükk, raadio või televisioon, ajakirjanike loodud ja meediafirmadele kuuluvat sisu näidatakse sotsiaalmeedias ja otsingumootoritest ilma lepinguteta, mis katavad nende andmete ja sisu pealt tulu lõikamist ja nende jagamist," märkis Frydenberg.