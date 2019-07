"Akadeemiline komisjon otsustas saata Elmar Vaheri magistritöö õigusteaduse magistriõppekava lõputööde kaitsmiskomisjonile uuesti hindamiseks. Töös esinevatest viitamisvigadest tulenevalt soovitab akadeemiline komisjon hinnet alandada, kuid töö väärib komisjoni hinnangul siiski positiivset hinnet," edastas TLÜ pressiesindaja.

"Oma otsuse kujundas komisjon lähtudes viitamisvigade ulatusest, nende sisust ja olulisusest töö eesmärkide saavutamiseks, võttes muu hulgas aluseks nii ülikoolisisesed kui ka -välised ekspertanalüüsid," lisas pressiesindaja.

Vaher: oleksin võinud paremini viidata

Vaher ütles reedel ERR-ile, et oleks võinud olla oma töö vormistamisel hoolsam, kuid tõi välja, et nii 2016. aasta hindamiskomisjon kui ka tänane otsus olid tema töö suhtes positiivsed.

"Ma usaldan ülikooli tehtud põhjalikku analüüsi ja täna kogunenud komisjoni otsust. Ma möönan täna, et oleksin saanud paremini viidata, need oleksid võinud olla täpsemad. Aga ma kirjutasin oma magistritöö ausalt ja pühendumusega kolm aastat tagasi. Komisjon andis (siis -. ERR) positiivse hinnangu, täna on komisjon langetanud järgmise otsuse," ütles Vaher usutluses Uku Toomile.

Ajaleht Eesti Ekspress väitis juuni keskel, et Vaheri töösse "Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral" on kopeeritud lauseid, üksikuid lõike ja ka suuremaid osi, mis pole töö sisu mõistes kõrvalistes kohtades, vaid moodustavad sellest olulise osa.

Seepeale teatas Vaher, et tegi oma magistritöö pühendumusega ja heas usus ning palub selle Tallinna Ülikoolil kontrollida oma magistritöö vastavust akadeemilistele nõuetele. Vaher ütles ERR-ile, et kui tema töö osutub plagiaadiks, lahkub ta PPA juhi kohalt.

Vaher on harjunud rünnakutega oma usaldusväärsusele

Politseijuht tunnistas, et on harjunud enda usaldusväärsuse ründamisega, kuid ei öelnud, kas kavatseb tema kohta kahtlusi külvanud Eesti Ekspressi suhtes kaebuse esitada.

"Minu kui inimese ja politseiniku jaoks on usaldus väga oluline. Ja kui seda usaldust hakatakse ründama selliselt, et "kuulujutud räägivad", siis loomulikult ei ole see meeldiv. Aga eks ma olen sellega ka harjunud, see ei ole esimene kord ja ma ei usu ka, et see jääb viimaseks," rääkis Vaher.

Vastuseks Toomi küsimusele, kas ta kavandab nüüd meetmeid Eesti Ekspressi vastu, ütles Vaher, et alles kaalub oma järgmisi samme.

"Täna see otsus tuli. Ma nüüd natuke mõtlen ja kaalun, kuidas ma edasi käitun.

Kindlasti ei hakka ma oma edasisi käike lahkama ajakirjanduse kaudu. Ma teen seda tunduvalt väärikamalt. Ja otsustan selle õige pea," lubas PPA peadirektor.