Briti peaministriks pürgijad pidasid maha oma ainsa televäitluse

Umbes 160 000 Konservatiivse Partei liiget valib mantlipärijat Theresa Mayle, kes teatas möödunud kuul oma tagasiastumisest pärast korduvaid nurjunud katseid saada parlamendi heakskiit EL-iga läbi räägitud lahutusleppele.

Soosikuna viimasesse valimisvooru jõudnud endine välisminister Boris Johnson pidi korduvalt tõrjuma teda pimedas optimismis süüdistanud praeguse välisministri Jeremy Hunti rünnakuid.

Hunti sõnul ei ole Johnson aus riskide osas, mis ootavad riiki ees leppeta Brexiti korral.

"Kui me soovime Brexitiga edu saavutada, siis pimedast optimismist ei piisa, vaja on mõista detaile, mis annavad meie riigile õiglase leppe," lausus Hunt.

Endine Londoni linnapea, kes enne Hunti välisministeeriumi juhtis, on tuntud oma retoorika ja naljade poolest, kuid samas on talle süüks pandud puudulikku plaani peaministri ameti tarvis. Johnson pareeris Hunti rünnakuid sõnadega, et "meil on kõrini lüüasaamismeeleoludest", ning lubas tagasi tuua Suurbritannia kaotatud mõjuvõimu.

Valimissedelid valitsuspartei liikmetele on juba laiali saadetud ning tulemus tehakse ilmselt teatavaks 23. juulil.

Nädalavahetusel avaldatud arvamusuuringu kohaselt toetab 74 protsenti toorisid Johnsonit, kuid tunnipikkune ITV telesaade näitas, et Hunt ei kavatse võitluseta alla anda. Ta katkestas Johnsonit korduvalt, süüdistades teda küsimustele vastamata jätmises. Muu hulgas selle kohta, kas ta paneb ameti maha, kui Brexit ei teostu, nagu lubatud.

Johnson, kes on Brüsselis paljud välja vihastanud liialdatud väidetega EL-i kohta 2016. aasta Brexiti referendumi kampaania ajal, vastas temale omasel moel ninakalt. "Ma ei taha pakkuda EL-ile väljavaadet, et nad võiksid leppest keeldudes kaasa aidata minu lahkumisele," ütles ta.

Mõlemad mehed on kinnitanud, et suudavad saavutada May läbi räägitud leppe tingimuste muutmist.

Ent EL on öelnud, et leppe teksti uuesti ei avata ning nii Hunt kui Johnson on lubanud vajadusel lahkuda blokist ilma lepinguta.

Johnsoni hinnangul Hunt eksib, kui ei välista Brexiti veelkordset edasilükkamist. Tema ise on seejuures ähvardanud parlamendi laiali saata, kui see püüab leppeta Brexiti takistada.

Ilma meie reaalse lahkumisähvarduseta "ei võta EL meid tõsiselt", märkis Johnson, lisades: "Lõplik tähtaeg tagab leppe."

Paljud ettevõtjaid ja majandusteadlased on seisukohal, et leppeta lahkumine viib Briti majanduse langusse, kuid enamuse konservatiivide hinnangul on see ainus viis võita tagasi Nigel Farage'i Brexiti parteile kaotatud valijad.

Brexit on suurim väljakutse May mantlipärijale ning konservatiivide peamine murekoht, kuid nii Johnson kui Hunt on tõmmatud ka diplomaatilisse tülli Ühendkuningriigi lähima liitlase USA-ga. Briti Washingtoni suursaadiku kriitilised memod vallandasid Twitteris USA presidendi Donald Trumpi vihaste säutsude tulva.

Hunt nimetas varem presidendi kriitikat ÜK valitsuse ja suursaadik Kim Darrochi aadressil lugupidamatuks ja vääraks.

Johnson mõistis kirjavahetuse lekkimise hukka, kuid ei jaganud Hunti lubadust Darroch ametisse jätta.

Johnson rõhutas omaenda suhteid Valge Majaga ning ütles Trumpi kohta: "Ma ei arva, et see oli temast tingimata õige tegu, kuid meie suhted USA-ga on fantastiliselt tähtsad."

Huntile tähendas teisipäevane väitlus võimalust jõudude vahekorda muuta, kuid selleks võib olla liiga hilja, sest paljud konservatiivid on juba oma hääle andnud.