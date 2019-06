Prantsuse rahandusminister ütles pärast Facebooki teadet oma krüptovaluuta loomisest, et krüptovaluutade kasutamine vajab tugevaid tagatisi.

Minister Bruno Le Maire, kelle valitsus on eest vedanud plaane digihiide nagu Facebook maksustada, ütles, et digitaalne raha ei saa kunagi asendada riikliku valuutat.

"Kui Facebook tahab luua oma makseinstrumendi, miks mitte? Aga ei ole küsimustki, et sellest saaks suveräänne valuuta," ütles ta usutluses Europe 1 raadiole ja lisas, et tuleb seada piirid.

"See ei saa ja ei tohi saada riiklikuks valuutaks, millel on kõik valuuta omadused", nende seas võimekus väljastada riigivõlga ja toimida reservvaluutana.

"See suveräänsuse aspekt peab jääma riikidele ja mitte erafirmadele, mis alluvad erahuvidele," rõhutas Le Maire.

Tuleb luua tagatised, et sellist makseinstrumenti ei väärkasutataks näiteks terrorismi rahastamiseks või kuritegevuseks, jätkas ta.

Le Maire palus ka, et G7 riikide keskpankade juhid valmistaks juuli keskpaigaks seda teemat käsitleva raporti.

Sotsiaalmeediahiid Facebook esitles teisipäeval ametlikult oma krüptovaluutat Libra.

Facebook kirjeldas seda kui "uut globaalset valuutat" ja teatas, et see tuleb välja järgmisel aastal. Projektil on ettevõtte teatel umbes 25 partnerit, nende seas mittetulundusühingud ja finantsteenuste ja veebikaubanduse firmad.

Krüptovaluuta oleks reguleeritud ja toetatud reaalsete varadega.

Kättesaadavaks tehakse see läbi Facebooki digitaalse rahakoti Calibra ja teiste teenuste.