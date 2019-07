Lõppavalduses öeldi, et seitse riiki ootavad jaanuariks digihiidude maksustamise rahvusvahelise leppe mustandit.

"Ministrid toetasid täielikult kahe samba lahendust, mis võetaks vastu 2020. aastal," teatas Prantsusmaa, mis on sel aastal ühenduse eesistuja.

"Uute ärimudelite jaoks tuleb luua uued reeglid, mis lubavad firmadel teha äri aladel, kus nad füüsiliselt kohal ei ole," lisati teates.

Digihiidude maksustamise leppe järgi lubatakse nende firmade maksustamist riikides, kus neil füüsilised kontorid puuduvad ning luuakse ka vahekohus vaidluste lahendamiseks.

Mnuchin: digihiidude maksustamise leppe osas on veel palju tööd ees

G7 rahandusministrid ja keskpankurid tegid olulisi edusamme digihiidude maksustamise rahvusvahelise lepingu poole, kuid palju tööd on veel ees, ütles USA rahandusminister Steven Mnuchin.

"Tegime sellel kohtumisel olulisi edusamme, palju tööd on veel teha," lausus Mnuchin ja lisas, et ministrid tegid "suure sammu õiges suunas", kuid palus seda mitte näha kui läbimurret.

G7 rahandusministrid hoiatasid Facebooki digivaluuta ohtude eest

G7 rahandusministrid hoiatasid ka, et Facebooki krüptovaluuta Libra ei tohiks kasutusele tulla enne kui "tõsised regulatiivsed ja süsteemsed murekohad" on lahendatud.

Ministrite kohtumise lõppavalduses öeldi, et ministrid jõudsid järeldusele, et päris vääringutega seotud digivaluutad peavad vastama finantsregulatsioonide osas kõrgeimatele standarditele, et ennetada rahapesu või ohte pangandus- ja rahandussüsteemile.

Ministrid, nende seas Prantsuse Bruno Le Maire ja USA Steven Mnuchin, nõustusid, et murekohad tuleb lahendada "enne kui sellised projektid ellu viiakse".