Aeg: oleme dokumentide salastamisega natuke liiale läinud

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid on öelnud, et Eestis liialt palju dokumente kuulutatud riigisaladuseks. Hiljuti soovis Karilaid siseminister Mart Helmelt VEB Fondi puudutavate dokumentide avaldamist, millele Helme vastas eitavalt.

"Me oleme võib-olla mõnes mõttes läinud natukene liiale tõepoolest," ütles Aeg ERR-ile.

"Täna on enamus jälitustegevust riigisaladuse alla kvalifitseeritud. See ei ole mõistlik. Ta toob kaasa ka riigile lisakulud ja lisapingutused. Teatavasti riigisaladuse käitlemisel on oma eritingimused, eriruumid, oma teatud sidekanalid, oma kord, kuidas seda riigisaladust transporditakse. See on ebamõistlikult ülereguleeritud. Kindlasti siin tuleb seda regulatsiooni vaadata ja tõmmata tagasi," lausus Aeg.

Aeg lisas, et loomulikult julgeolekuasutuste või menetlusasutuste tehnoloogiad ja meetodid peavadki jääma riigisaladuseks. "Aga see muu osa väga vabalt võib kuuluda ametialaseks kasutamiseks kvalifitseeritavasse valdkonda, mis tähendab seda, et niikaua kui see menetlus ei ole muutunud avalikuks, on jälitusteave kaitstud. Aga see ei pea olema igavesti niimoodi," lausus ta.

Aegi sõnul on asjad siiski liikunud paremuse poole. "Kui varem oli niimoodi, et kui dokumendis oli mingi osa salajane, siis terve dokument tembeldati salajaseks. Nüüd on ikkagi ka seda võimalust kasutatud, et on dokument, kus on teatud osa, mis on salajane ja teatud osa, mis on avalik ja need on eristatavad," märkis justiitsminister.