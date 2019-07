Narva kiriku kuppelsaal võidakse väikesteks ruumideks tükeldada

Valitsus on Narva Aleksandri kirikule uut rakendust otsides jõudnud tõdemuseni, et hoonet oleks lihtsam kasutusele võtta, kui selle võimsaimat osa − kuppelsaali − oleks võimalik väiksemateks ruumideks jagada.

Valitsus otsustas juuni alguses toimunud kabinetinõupidamisel, et kultuuriministeerium peab koostama Narva Aleksandri suurkiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kasutamise kontseptsiooni, vahendab BNS Põhjarannikut.

Kuna Aleksandri kiriku hoone on riiklikult kaitstav ehitismälestis ja et selle restaureerimiseks mitte minna seadusega vastuollu, soovis ministeerium teada muinsuskaitseameti seisukohta, kas kiriku kuppelsaali sisemuse jagamine väiksemateks ruumideks on võimalik.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin teatas, et Narva Aleksandri kiriku puhul on kuppelsaal hoone kõige väärtuslikum osa, nii ruumimulje kui ka arhitektuuriajaloo kontekstis. "Tegemist on Eesti suurima kaheksanurkse kirikusaaliga. Kuppelsaali puhul võib kaaluda ajutiste kergkonstruktsioonis vaheseinte paigaldamist või ruumi jagamist mööbli või inventariga, mis võimaldavad tajuda siiski suure ruumi terviklikkust. Kapitaalsete ja statsionaarsete siseseinte või vahelagede kavandamist amet ei soosiks," kinnitas Martin.