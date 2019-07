Narva Aleksandri kiriku kuppelsaali seisukord on arvatust hullem. See tähendab, et avalikke üritusi seal lähema aasta jooksul korraldada ei saa.

Koguduse hinnangul on tekkinud oht kirikuhoone säilimisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päästeamet sulges Aleksandri kiriku kuppelsaali publikule selle aasta kevadel. Narva kogudus lootis sügiseks varisemisohu kõrvaldada ja septembris kirikus kontserte korraldada.

Nüüd selgus, et ilma 800 000 eurot maksva avariiremondita pole kiriku suure saali kasutamine võimalik.

Praegu on külastajatele avatud kiriku torniosa, kuid kuppelsaali remondile võib kuluda vähemalt aasta.

Sügisel kirikus toimuma pidanud kontserdid on ära jäetud.

"See, et septembrikuus saaks siin kontserte korraldada, kahjuks peab ütlema, ei ole reaalne. Viimase ekspertiisi käigus avastati siin varem meile teadmatuid nüansse. Nimelt on need külglöövide laed vajunud allapoole ja sellega seoses see lükkab seinu väljapoole laiali. Praegusel hetkel ongi viimane aeg see kirik korda teha, siia sekkuda tegelikult selle avariilise olukorra likvideerimiseks, sest siin võib tekkida oht selle hoone säilimisele," selgitas Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet.