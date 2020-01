Riik loodab Narva Aleksandri kiriku inimestele avada sel aastal

Valitsus eraldas Narva Aleksandri kiriku remondiks ligi 850 000 eurot mullu septembris. Rahvastikuministri Riina Solmani (Isamaa) sõnul kasutatakse seda raha eelkõige kirikuhoone projekteerimistöödeks ja avariiremondiks. Selleks on siseministeerium sõlminud koostöölepingu Riigi Kinnisvara aktsiaseltsiga, kuid nagu kinnitab minister, ei saa projekteerimishanget enne välja kuulutada, kui pole valmis kiriku kasutamise kontseptsioon ja tegevuskava. Solmani hinnangul võiks kultuuriministeeriumis valminud kontseptsioon olla detailsem ja rohkemate tegevustega.

"Et lisaks välja pakutud kontsertsaali tegevustele oleks sinna võimalik tuua kohaliku omavalitsuse pidulikumaid sündmusi, näiteks abielu sõlmimist, lastele sünnitunnistuste kätteandmist ja samamoodi muuseumi kontseptsiooni täiustada, et milliste muuseumidega võiks koostöö juba kiiremas korras alata. Ja näiteks on võimalik kontseptsiooni suuremahuliste kunstinäituste ja õpitubadega veel täiendada," rääkis Solman.

Rahvastikuminister loodab, et Aleksandri kiriku kasutamise kontseptsioon, mis koos tegevuskavaga on praegu kooskõlastusringil, saab lõplikult valmis jaanuarikuu jooksul. Siis kuulutatakse välja projekteerimishange kogu kirikuhoonele.

"Teeme täishanke ehitustöödele, et siis etapiviisiliselt, töö töö haaval, hakata neid teostama. Mis tähendab ka seda, et kui meil hetkel ei ole kogu kontseptsioonile rahastust ju olemas, et me oleme hinnanud erinevatel aegadel, et rahastuse täissumma oleks 2,5 miljonit, siis saab etapiviisiliselt rahastust juurde taotleda."

Aleksandri kiriku ehitusprojekti koostamiseks võib kuluda terve aasta. Koos projekteerimistöödega alustatakse kiriku avariiremonti.

"Esmase asjana tuleks taastada kirikuhoones selline olukord, kus renoveeritakse võlvkaared, restaureeritakse rõdud, tehakse vajalikud elektritööd, likvideeritakse päästeameti ettekirjutused ning korrastatakse evakuatsiooniteed, et oleks võimalik taas seda ilusat kuppelsaali kasutada," rääkis Solman.

Rahvastikuminister loodab, et parimal juhul võiks avariiohu likvideerida ja Aleksandri kiriku üritusteks avada veel sel aastal.

Narva Aleksandri kiriku varisemisohtliku kuppelsaali sulges päästeamet külastajatele eelmise aasta kevadel.