"Soovime selgitusi seoses teie poolt 17. juulil avalikus meedias Tallinna ülikooli aadressil tehtud märkuste kohta, kus ütlesite BNS-ile Tallinna ülikooli kohta muu hulgas järgmist: "Mina ei kritiseeri õpetajaid, mina ei kritiseeri tõsiseid teadlasi. Mina kritiseerin seda propagandaasutust, mis on lasknud õpetamise taseme teatud valdkondades, teatud aladel allapoole igasugust arvestust."," seisab ülikooli pöördumises, millele on alla kirjutanud rektor Tiit Land, õppeprorektor Priit Reiska, teadusprorektor Katrin Niglas ja arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal Andres Jõesaar.

"Palume teil esitada konkreetsed Tallinna ülikooli õppekavad, milles õpetamise tase on allapoole igasugust arvestust, ning tõendid, millel sellised hinnangud põhinevad. Tallinna ülikool, nagu ka kõik teised Eesti ülikoolid, peab õppetöö läbiviimiseks omama õpetamise õigust. Omame õpetamise õigust kõigis õppekavagruppides, milles me õpet läbi viime, ja õppekavasid hinnatakse regulaarselt sõltumatute rahvusvaheliste ekspertide poolt. Ülikoolide õppekvaliteedi hindamist viib läbi Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur. Samuti on Tallinna ülikool läbinud positiivselt teaduse evalveerimise, mida korraldab Eesti teadusagentuur. Eelnevast tulenevalt vastab Tallinna ülikooli kõikide õppekavade kvaliteet seatud nõuetele," lisatakse pöördumises.

Ülikool ootab Helmelt konkreetseid tõendeid tema väidetele. "Nende puudumisel nõuame avalikku vabandamist," märgib ülikool.

Helme ütles kolmapäeval BNS-ile, et ta ei näe põhjust vastata ühispöördumisele, milles tauniti Helme sõnavõtte Tallinna ülikooli teemal.

"Mul ei ole kellelegi vastust saata," ütles Helme BNS-ile. "Need ei olnud teadlased. Need olid ametiühingud, noorteadlased ja muud suhteliselt informaalsed organisatsioonid. Mul ei ole neile midagi vastata."

Helme sõnul on tõe kriteerium praktika ning tema sõnul "praktika näitab, et sealt [Tallinna ülikoolist] on tulnud ridamisi plagiaaditöid ja plagiaadikahtlustusega töid".

Keskerakondlased Jaak Aab ja Tiit Terik nimetasid juuli alguses Helme sõnu kohatuteks ja tõid avalduses esile, et Tallinna ülikool koolitab ja on ajalooliselt koolitanud suure osa Eesti õpetajatest, haridusjuhtidest, sotsiaaltöötajatest ja mitmete teiste valdkondade ekspertidest.

Helme sõnul ei pea paika "jaakaabilikud karjatused, et see [Tallinna ülikool] on õpetajaid koolitanud ja see on väga väärikas ülikool."

"See [ülikool], mis õpetajaid koolitas, oli Tallinna pedagoogiline ülikool," ütles Helme. "Ülikool, mille Rein Raud ära rikkus, tehes sellest vasakliberaalse propagandaorganisatsiooni, see on hoopis midagi muud."

"Mina ei kritiseeri õpetajaid, mina ei kritiseeri tõsiseid teadlasi. Mina kritiseerin seda propagandaasutust mis on lasknud õpetamise taseme teatud valdkondades, teatud aladel allapoole igasugust arvestust," ütles Helme. "Kui keegi püüab mulle vastu vaielda, siis vaielgu."

Juuni alguses taunisid Eesti noorte teaduste akadeemia, teaduskoda, Tartu ülikooli ametiühing ja Tallinna ülikooli ametiühing ühispöördumises peaminister Jüri Ratase, riigikogu liikmete ja Eesti avalikkuse poole siseminister Mart Helme sõnavõtte Tallinna ülikooli aadressil.



"Sellelaadsed fakte eiravad avaldused Eesti teadus- ja haridusasutuste kohta ministripositsioonil oleva inimese suust on mitteaksepteeritavad ja destruktiivsed. Ministri laimav seisukoht solvab nii ülikooli kui sealt hariduse saanud inimesi ning õõnestab Eesti vabariigi jaoks igapäevaselt olulist tööd tegevate inimeste motivatsiooni," märgitakse pöördumises.

Pöördujad tõdesid, et Eesti ülikoolide teaduslikku taset hinnatakse sõltumatute rahvusvaheliste ekspertide poolt, kõrgkoolide õppekvaliteedi hindamise ning akrediteerimisega tegeleb Eestis ekspertidest koosnev kompetentsikeskus Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur.

"Minister on oma väljaütlemisega seadnud kahtluse alla ka nimetatud asutuse ja ekspertide töö. Leiame, et Eesti Vabariiki valitsema valitud inimeste väljaütlemised teadus- ja haridusinstitutsioonide kohta peaksid olema tõesed, lugupidavad ning haridust ja haritust väärtustavad. Kutsume peaministrit üles suunama valitsuskabineti liikmeid end positsioonile sobivalt väljendama, iseenda töövaldkonnale kindlaks jääma ja Eesti ülikoolide ees vabandama," märgitakse pöördumises.