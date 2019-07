Edaspidi võib valimiste eel ja ajal igal pool poliitreklaami teha

Praegu kehtib seadus, mille järgi tuleb poliitilised plakatid tänavalt koristada 40 päeva enne valimisi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Piirangute kaotamise vajadusest on korduvalt rääkinud ka õiguskantsler Ülle Madise. Juunis riigikogu esimehele saadetud kirjas ütleb õiguskantsler, et kehtiv keeld pole täitnud oma algseid eesmärke muuta kampaania sisulisemaks ja vähendada kampaaniale tehtavaid kulutusi. Välireklaami keelu ajal käib kampaania edasi sotsiaalmeedias.

Ka politseil on tublisti tööd, sest neile laekub hulgaliselt kaebusi keelatud reklaami kohta.

Justiitsminister Raivo Aeg (I) ütles, et kampaaniakeeld valimispäeval on samuti oma aja ära elanud, sest 40 protsenti valijatest kasutas viimastel riigikogu valimistel eelhääletust.

"Otseloomulikult valimispäeval aktiivse agitatsiooni keeld on järjest ja järjest enam muutunud mõttetuks," sõnas Aeg.

Valimisreklaami piirangute kaotamist on arutatud aastaid. Riigikogu eelmise koosseisu ajal esitas Vabaerakond eelnõu, millega taheti valimiseelne piirang tühistada, kuid samas sooviti kehtestada valimisplakatile suuruse piirang. Eelnõu läbi ei läinud.

Raivo Aeg ütles, et uute piirangute kehtestamine pole mõistlik.

"Siis me hakkame jälle samadele järelevalveasutustele koormust peale panema, et nad käivad siis joonlauaga mõõtmas, kui suur see plakat täpselt on. Ma ei arva, et see mõistlik on," kommenteeris Aeg.

Sostiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Rannar Vassiljev leiab, et välireklaami piirangud võiks küll kaotada, kuid piirata tuleks kampaaniale kuluvat raha.

"Sotsiaaldemokraadid toetaksid seda juhul, kui sellega kaasneks ka üldine reklaamikulude piiramine, ennekõike lae kehtestamine kampaaniatele, sest eks need reklaamkampaaniad on olnud üsna kulukad," selgitas Vassiljev.

Valituse eelnõu peab heaks kiitma riigikogu, kuhu se jõuab sügisel.