Võib-olla aitab jõukast perest pärit ja eliitkolledžis sotsioloogiat tudeerinud, aga tudengina väidetavalt ka riigivastastes rahutustes osalenud ning bensiinipommidega askeldamise eest vahistatud lavastaja elulugu selgitada, miks tema filmides sageli puuduvad mustvalged karakterid. Kõik on hallid. Kõik on halvad/head. Kõik on inimesed/parasiidid.