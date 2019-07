"Päevaga registreerivad töös olevad kaamerad kuskil 170 kiiruseületamist. Alates 7. juulist on kokku registreeritud umbkaudu 1300 rikkumist," rääkis PPA Põhja prefektuuri valvespetsialist Kalev Puidak Postimehele.

Tema sõnul suudavad mobiilsed kiiruskaamerad korraga kiirust mõõta neljal sõidurajal ning nendega registreeritud seadusrikkumiste menetlus võtab kümme päeva nagu ka statsionaarse kaamera korral.

Politseinike sõnul on Tallinnas kõige rohkem kiiruseületajaid Järvevana ja Ehitajate teel, samas Pirita teel on olukord paremaks läinud.

Puidaku sõnul on Tallinna-Tartu maanteel asuvad statsionaarsed kiirusekaamerad – hoolimata sellest, et juhtidel on nende asukohad nüüdseks peas – oma eesmärgi juba täitnud, kuna need asuvad kohtades, kus varem juhtus rohkelt õnnetusi juhtus, nüüd aga võtavad juhid seal kiiruse maha võtma.