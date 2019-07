Politsei hakkas reedest kasutama teedel kiiruse mõõtmiseks mobiilseid kiiruskaameraid. Politsei käsutuses on kaheksa sellist kaamerat ning eelkõige kasutatakse neid kohtades, kus on keeruline rikkujaid ohutult liiklusest välja noppida, näiteks mitmerajalistel teedel.

Esimene mobiilne kiiruskaamera alustas tööd Pärnu lähistel Tallinn-Pärnu maanteel. Edaspidi hakatakse neid ümber paigutama vastavalt vajadusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võib olla hetk, kus kõik kaheksa kaamerat on töös, võib olla ka hetk, kus mitte ühtegi kaamerat ei ole töös. Me paneme need kaamerad vastavalt vajadusele," selgitas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

"Väljapanekul me kindlasti jälgime liiklussagedust, üleüldist liikluspilti tervikuna, kui palju seal on õnnetusi juhtunud ja kui suur seal on liiklussagedus," lisas ta.

Mobiilsed kiiruskaamerad võimaldavad mõjutada oluliselt suuremat hulka liiklejaid kohtades, kus see varem võimalik ei olnud.

"Kasutama me hakkame neid sellistes kohtades, kus näiteks sõidukite peatamine on ohtlik. Kui täna politseiametnik läheb kolmandas reas sõidukit peatama, siis on see ohtlik nii kõigile teistele liiklejatele kui ka politseinikule endale. Mobiilse kiiruskaameraga see risk kaob ära. Kindlasti on siin oluline see, et saame kasutada neid seal, kus on liiklus tihe ja me kõikide rikkujateni ei jõua," rääkis Loigo.

Mitu kiiruseületamist mobiilne kiiruskaamera reedel Pärnu maanteel fikseeris, pole veel teada, kuid testperiood on näidanud, et keskmiselt tabab selline kaamera 100 rikkumist tunnis.